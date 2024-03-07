«Просто жизнь так меня развернула»: Ирина Безрукова про кино, влюбленность и дом мечты

В апреле у вас будет день рождения. Планируете отмечать? Если да, то как? Любите этот праздник?

Да, действительно, 11 апреля у меня день рождения. Я еще не знаю, потому что каждый раз делаю это спонтанно. Иногда играю спектакль, и после мы с друзьями идем в какое-нибудь кафе. Но история такова, что всех, кого бы я хотела пригласить, невозможно собрать. И по времени люди заняты, и это будет совершенно разорительная история - у меня очень много друзей и знакомых, которых я хотела бы позвать, но просто невозможно! Поэтому пускаю все на самотек и совершенно спонтанно все это делаю. Скорее всего, так будет и в этом году. Может быть, я просто куда-нибудь уеду, посвящу этот день себе. Может, у меня будет просто рабочий день. Знаю точно - будет прекрасный день, и будет много поздравлений. Я приеду домой с охапками цветов, а консьержка будет передавать мне пакеты с подарками от друзей и знакомых, деловых партнеров. Потом я буду разбирать презенты и добрые пожелания в WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и благодарить всех. Это мой день, и я считаю, что могу проводить его так, как хочу, и не зависеть от каких-то ожиданий других людей. Можно хотя бы раз в году позволить себе здоровый эгоизм, это же мой день (смеется). Я когда-то, вероятно, выбрала этот день, сидя на облаке, или, как в мультике «Душа», спланировав, что в этот день я приду на эту планету. Так что мне выбирать, как его проводить.

Как вам съемки в «Чикатило»? Дмитрий Нагиев - комфортный партнер?

Наверное, я вас удивлю, но когда была летом в пионерском лагере в Ростовской области, появились слухи, что по лесопосадкам ходит какой-то дядька, который ворует детей. Там были страшные рассказы, и я слышала потом фамилию Чикатило. Такая странная фамилия, ребёнку она казалась даже смешной - от слова щекотка, щекотило-чикатило. И я не предполагала, что когда-то окажусь в этом проекте, который снимал Сарик Андреасян (российско-армянский актер, кинорежиссер – прим. «Страсти»). Это невероятно гармоничный, добрый, спокойный режиссер с мягким чувством юмора. И я спросила на площадке: «Сарик, как так, что ты такой вот гармоничный, уравновешенный, добрый человек, снимаешь страшилку?» А он говорит: «Ирочка, и не говори, каждый раз, когда в кадре вижу литры киношной крови, думаю - да что ж такое».

Что касается Нагиева, я с ним не пересекаюсь по фильму. С Димой у меня есть несколько проектов, в которых, на удивление, мы ни разу не встретились в кадре. С Дмитрием Нагиевым я снималась в разные дни, в разных сценах. Это фильмы «Чикатило», «Эскортница» или, например, «Непрощенный», где он играет Виталия Калоева, и там мы тоже не пересекались. С Димой Нагиевым я никогда не работала в кадре. То есть это был только совместный проект. Вот такие чудеса в кино возможны, в театре, конечно же, нет (улыбается).

Как готовитесь к ролям? Есть свои традиции?

В целом бывают нюансы, но, как нас учили, что называется, по школе, так и готовимся. В театре это одна история, есть так называемый застольный период, читка. Мы читаем, разбираем, погружаемся во внутренний мир, каждый артист – в своего персонажа. Мы рассматриваем его поступки, поведение, и, собственно, являемся адвокатами своих персонажей. Даже если персонаж совершает какой-то с точки зрения зрителя негативный поступок, нужно его оправдать, потому что у него есть какая-то мотивация, почему он это сделал. Не бывает стопроцентно хороших людей или плохих. В театре та же история, и зритель следит за поступками героев, и надо понимать, почему они это совершают, что было до этого. Я не буду вас загружать терминологией: большой круг событий, малый, есть предыстория. Но у каждого человека есть своя судьба, и у героя до момента выхода его в кадр и на сцену тоже есть какая-то история. Я стараюсь максимально это изучить или сочинить историю, если она не прописана. Если это классическое произведение, то, естественно, почитать все вокруг него, не только само произведение, а может быть, что писали авторы своим друзьям, в письмах, изучить исследования театроведов или посмотреть разные версии, киноверсии этой роли. Вокруг этого рыхлится почва с тем, чтобы на ней взросло что-то интересное. Легче всего текст учится во взаимодействии с партнером. И когда уже заканчивается застольный период, то встаешь что называется на ножки и ходишь. Ногами текст тоже фактически усваивается, потому что герой куда-то подходит, что-то берет, что-то на себя надевает или что-то с себя снимает, куда-то выбегает, и в этот момент он что-то говорит. Тексты с этими движениями еще лучше запоминаются.

В кино другая история. Иногда, у меня несколько раз было, буквально за день-два утверждали на роль. И нужно было быстро схватить образ персонажа или выучить текст. Тогда я механически максимально долго пыталась учить, прослеживать логику, потому что это же не стихи, которые можно просто заучить, где есть ритм, строка. А когда идут проза, эмоциональные монологи или диалоги, то проигрываешь и за себя, и за другого и, наверное, если тебя, сидящего, например, в кафе, увидит человек со стороны, он заметит внутренний монолог. У тебя на лице меняются эмоции и, наверное, со стороны ты выглядишь, мягко скажем, не совсем естественно. Я видела многих артистов, которые себе под нос бубнят текст, повторяя. Если это увидит со стороны нормальный обычный человек с улицы, то скажет, что что-то с человеком не так. Но гримеры уже привыкли, потому что я могу общаться с гримерами, потом взять паузу и начать потихонечку проговаривать текст, взять листочки с текстом, и никто из них не обидится, потому что они спокойно будут делать свое дело, видя, что артист в этот же момент готовится к съемке. В общем секреты не секреты. Это, что называется, то, чему меня научили в театральном, и потом какой-то свой опыт. Иногда меняются тексты, поэтому зубрежка не очень хороша, потому что режиссер вдруг говорит, «а давайте здесь сделаем вот так». Нужно быть гибким, потому что иначе будет очень непросто. Артист - это не ферзь, не шахматная фигура, не конь, который ходит только буквой «г» и никак иначе. Артист — это очень гибкая профессия, и нужно быстро схватывать и ориентироваться, потому что можно сыграть дубль, когда твой герой, допустим, в одном настроении, состоянии, а потом взять и сказать, а давайте попробуем совершенно иначе. И многие режиссеры на это идут, делают разные дубли, и потом всегда интересно, какой дубль он выберет и во что это выльется в кино, какая будет основная эмоция. У нас очень интересная профессия, и говорить об этом можно часами.

Вы ведёте здоровый образ жизни, исключили алкоголь и табак, это правда? Глоток шампанского на Новый год можете себе позволить?

Да, дело в том, что тело – мой рабочий инструмент, и, как на «Формуле-1» (чемпионат мира по кольцевым автогонкам – прим. «Страсти»), нужно следить за автомобилем, чтобы прийти к финишу, желательно первым. Так и артисту очень важно, чтобы тело ему служило и психика тоже.

Так сложилось, что я вообще не курю и никогда не курила. За одним исключением, когда мне в детстве дали попробовать, что такое сигареты. Спасибо, наверное, что дали, потому что на этом мое курение как началось, так и закончилось. Я была маленькой девочкой, просто увидела, как мальчишки в деревне за сараем, сидя на каких-то дровах, пускали дым. У них были такие папиросы, они брали дым, набирали в рот, не вдыхая. Они учились пускать колечки из дыма, и мне так это понравилось, напомнило, как пускают мыльные пузыри. И я сказала, что тоже хочу, но они как-то не по-доброму засмеялись, дали мне эту папиросу и сказали, что надо глубоко вдохнуть. Я вдохнула и закашляла. У меня слезы полились из глаз, я присела, фактически упала на траву, откашлялась, обиделась на них и ушла. И, на самом деле, я благодарна этим мальчишкам. Мы потом помирились, все было нормально. Они прятались от родителей, мальчики были не очень взрослые, а мне лет пять-шесть, наверное. И я им за это очень благодарна, потому что они меня отучили от курения на всю оставшуюся жизнь. Я не переношу табачный дым. И все люди, которые со мной общаются. Даже если кто-то курит, знает, что лучше сделать это в сторонке. Сейчас все удобно сделано для людей, которые хотят курить. А я не курю совсем, ничего. Что касается алкоголя, я затрудняюсь сказать, когда последний раз пила хотя бы глоточек чего бы то ни было. Но раньше я могла на мероприятии выпить какого-нибудь апероля, легкого коктейля, пару глотков вина. Больше бокала, как правило, я никогда не выпивала. А сейчас мне просто не вкусно совсем. И на этот Новый год у меня была хорошая, классная, шипучая, очень качественная минеральная вода, газировка.

Вредных привычек в этом смысле у меня нет. Что касается запрещенных препаратов, тем более! У меня какой-то ограничитель, вероятно, стоит на все это. И в моем окружении, мне повезло, люди в основном ведут здоровый образ жизни. Большая часть из них веганы, некоторые даже фрукторианцы и сыроеды. И, как выяснилось, много прекрасных мест, куда сыроеды могут прийти и просто в ресторане покушать, сейчас есть сыроедческие меню, очень красивая еда. Я иногда тоже ем – вкусно. Так что да, за здоровый образ жизни.

Вы рассказывали, что поклонник предлагал «квартиру за ночь». Есть ли продолжение у этой истории?

Это было один раз в моей жизни, и причем очень давно. Вероятно, я очень раззадорила мужчину своими отказами. И вот как некоторые мужчины играют на рулетке: «Ну как так? Ну что ты упираешься? Все продается, и все покупается». Ставки возрастали и действительно дошло ДО, он просто так еще выговорил - однокомнатная квартира. Я посмеялась и попрощалась с ним, на этом все закончилось. И продолжения у этой истории не было.

Какие запоминающиеся подарки делали мужчины? Может, были сюрпризы, которые оставили эмоции на всю жизнь?

Подарки были разные. Были ювелирные украшения, путешествия. В тяжелое время подарком была баночка икры, и красная, и как-то даже чёрная. Приятно, конечно. Но в моем окружении никогда не было людей с каким-то, скажем так, неприличным достатком. Не было людей, которые могли бы дарить квартиры, машины, самолеты, невероятные по ценам колье. Мое окружение в основном состоит из актеров, творцов или людей других профессий, которые зарабатывают нормальные обычные деньги, причем еще и нестабильно к тому же.

Каких-то таких безумных или невероятных подарков не было, даже что касается телефонов. Ни разу никто мне не подарил. А некоторым певицам, я слышала, складывать их некуда: дарят и в золотых корпусах, и еще что-нибудь. Со мной такого не было.

Поделитесь – ваше сердце свободно? Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вы заметили его и обратили внимание?

Вы сейчас задали достаточно личный вопрос, но ответить на него просто. В данный момент я не влюблена, и мое сердце свободно. А я так устроена, что если не влюблена, то смысла в отношениях нет. Я считаю, что отношения ради отношений, без любви, не имеют смысла. По крайней мере, мне это полноценной радости никогда не приносило, и я решила больше с этим не экспериментировать. Потому что, как правило, это не то, что мне нужно.

Мне совсем не нравится тема, «каким должен быть мужчина вашей мечты». Дело в том, что когда человек влюбляется, то для него другие перестают существовать. И иногда людям со стороны не понять этого, потому что, кажется, есть более интересные, более достойные или богатые, более высокие, блондины с голубыми глазами, можно дальше перечислять. А дело абсолютно не во внешности. Это, как цветы! Кому-то нравится роза в метр высотой. Да, есть такие розы, они «Гран При» называются, для меня они выглядят как немного пластиковые, а кто-то любит. Кто-то любит ландыши, а кто-то аптечную ромашку, клевер, мимозу, пионы. Это не объяснить, это все абстрактные разговоры.

Естественно, женщина в целом хочет чувствовать себя любимой, единственной и чтобы человек рядом с ней был надежным, добрым, с чувством юмора, на него можно положиться, он не станет перекладывать свои проблемы на плечи женщины. На самом деле, идеальный мужчина — это для каждой женщины свой мужчина. Когда вы собираете картину из пазлов нужно, чтобы пазлы совпали, и тогда картина красивая. А когда это так, с усилиями, не очень совпадает, то картина красивой никогда не будет. Надеюсь, я свою мысль донесла. Это все очень тонко, неуловимо, волшебно, прекрасно. И каждый человек, который любил, мне кажется, поймет, о чем я говорила сейчас.

В прошлом году вы приобрели дом мечты в кредит, искали его два года, не разочаровал выбор? Дом стал домом? Как обустроили?

Да, действительно, мое давнишнее желание, можно даже сказать, мечта! Хотя мечта, мне кажется, что-то более возвышенное, чем любой предмет или даже дом.

В COVID-19 я поняла, что те люди, у которых был любой домик на земле и какой-то участочек, они просто счастливцы: им не надо сидеть взаперти в квартире, они могут хотя бы несколько шагов сделать по своему участку. Посадить цветочек, посмотреть, как распускаются почки и вообще подышать свежим воздухом. И я поняла, что хочу, чтобы у меня был такой уголок, куда могу приехать погулять, насладиться тишиной, перезарядить батарейки, пригласить кого-то из близких друзей, поговорить с ними, посидеть у костра.

Я была дружна с Михаилом Николаевичем Задорновым (писатель-сатирик – прим. «Страсти») и продолжаю дружить с его женой и дочерью. Мы с супругой Михаила Николаевича близкие подруги. Я любила сидеть у них на даче около костра. Михаил Николаевич собирал всего несколько человек, были угощения и удобные походные кресла, высокие сосны, искры, улетающие в темноту, и многочасовые разговоры обо всем: и смешные, и философские, и истории нашей родины, о ее происхождении. Долго можно разговаривать на эту тему, и когда у меня получилось это сделать, я выбирала участок очень долго, хотела, чтобы у меня было ощущение, будто живу на Лесной полянке. И мне удалось найти такой участок, рядом прекраснейшие соседи, которые уважают чужое пространство. Я знаю, что, если туда приехала, то это мой оазис. И да, дом я выбирала. Остановила свой выбор на каркасном доме, потому что при моей загруженности ездить и следить за бригадами и еще за кем-то, делегировать особо некому. И я решила заказать дом, который мне построили на производстве, а потом привезли и собрали на участке. Пригласила специалиста по техническому надзору, потому что ничего не понимала в строительстве. Это не моя область, и он мне помог избежать больших трат и отследил, чтобы все было сделано по технологии. У меня прекрасные соседи, с которыми сложились такие сердечные отношения. И я, и они, действительно, уважаем пространство друг друга, и, если мы уже хотим повидаться, для этого есть телефон, где можно списаться и просто спланировать встречу. Никаких неожиданных встреч, никто мне не стучит в дверь, когда я не жду. Для меня очень важно личное пространство, чтобы никто в него не вторгался без моего позволения.

Да, долг предстоит отдавать, поэтому нужно много работать (улыбается). Но дом уже есть, я туда приезжаю в моменты перерывов между работой и съемками, но одного-двух дней мало. Как правило, стараюсь, чтобы было хотя бы дня три, чтобы за пару ночей вкусить этот отдых. А то пока приедешь, пока разложишь продукты, сумки разберешь, что-то с собой же нужно привозить каждый раз, когда не живешь постоянно. Работа у меня в Москве, но с каждым километром, сокращающимся в сторону моего прекрасного, скромного и милого дома, я понимаю, что еду отдыхать, и у меня хорошее настроение, прям с самого момента выезда. Я понимаю, что еду отдыхать, буду дышать, спать, делать то, что хочу. Буду гулять. Буду смотреть, как растет трава или идет снег, очень красивая зима, даже снежок покидала немножко. Хорошо, что зима морозная и снежок легкий, лопата тоже легкая, в общем, это достаточно весело (смеется).

Говоря о купленном доме, вы отмечали, что «по разным причинам это место не находится рядом с Москвой». Хотели подальше от людей и найти тишину?

Да, во-первых, хотелось тишины, потом хорошей экологии, и чтобы неподалеку была развитая инфраструктура. Чтобы можно было поехать купить необходимое для дома или просто еду, или то, что понадобится. И чтобы рядом был какой-нибудь город, в который можно съездить: пойти в ресторанчик и на массаж, если понадобится, сходить в кинотеатр, чтобы не возвращаться в Москву. Такое место я нашла. Долго проверяла экологический статус, воду, потому что не всегда вода, которую добывают из-под земли, хороша. Было много нюансов.

Мне попались единые по духу соседи, доброжелательные, интеллигентные, образованные. Вы знаете, когда строишь дом, который самый лучший в поселке, или когда ты строишь скромный домик в каком-то дорогом коттеджном поселке, то все равно есть чувство неловкости. А вот когда рядом ровня и люди с чувством юмора, которые понимают, что ты, кто ты, как ты, и не будут навязываться, но при этом, если что, придут на помощь и машину твою вытащат, если она завязла, и еще помогут, это совсем другое дело (смеется).

Рядом с Москвой можно было найти такие места, где достаточно все нормально по экологии, но в этих коттеджных поселках невероятно дорогие цены, и я не хотела оказаться за каким-нибудь каменным пятиметровым забором, шлагбаумом, где охранники. И вот эти люди, которые каждый только и занят собой на своем участке и поместьем, это такое публичное одиночество. Я выбирала, потому что хотела найти именно свое место, в котором мне будет хорошо, и я его нашла, и очень этому рада.