«Просто жизнь так меня развернула»: Ирина Безрукова про кино, влюбленность и дом мечты
© Евгения Лунина
Ирина Безрукова выделяется в современном шоу-бизнесе. Интеллектуальная, интеллигентная, мудрая, спокойная, женственная, никогда не замечена в скандалах, всегда элегантно выглядит. Очень глубокая и ранимая. Ирина прошла огромный путь, сложный, свой, но смогла сохранить и женственность, и храбрость, и строгость.
Сайт «Страсти» поговорил с актрисой, мы обсудили поклонников и красоту, новые образы и характерные роли, дом мечты, любовь, конечно, пофилософствовали на тему одиночества и порассуждали, есть ли они, идеальные мужчины.
Какие творческие планы?
Творческие планы разнообразные! Продолжить играть в театре, ездить с гастролями в другие города, сниматься в кино. Размышляю о том, чтобы сделать собственный проект, но об этом, наверное, позже.
Как вам последняя экранизация «Мастера и Маргариты»? Сами не хотели бы сыграть Маргариту?
Маргариту мне довелось сыграть. Это был не спектакль, а режиссерско-актерский курс народного артиста СССР Владимира Наумова во ВГИКе, и меня пригласили сыграть Маргариту. Я уже была актрисой, не студенткой, но мои друзья ставили отрывок из «Мастера и Маргариты», как раз тот самый финальный отрывок, когда Воланд говорит: «Никогда ничего ни у кого не просите». Руководитель курса тогда сказал, что все это было очень достойно, он больше разбирал режиссеру и подачу этого отрывка. Что касается фильма, он прекрасный, мне очень понравился взгляд режиссера на эту историю и то, что мастер - он же автор, он же Булгаков! И это все прочитывается - невероятная работа, и прекрасные режиссер, и оператор художников по костюмам, осветители, гримеры, артисты. Это очень классный фильм. Я видела две предыдущие версии, и, мне кажется, было бы здорово однажды в течение дня показать зрителю все фильмы «Мастер и Маргарита» с тем, чтобы потом обсудить, кому и какое кино ближе. Есть версии режиссеров Юрия Кары, Владимира Бортко и последняя. Совсем недавно я посмотрела спектакль Робера Лепажа (канадский режиссер театра и кино – прим. «Страсти») в Театре Наций. Роль мастера исполнил Евгений Миронов, и спектакль тоже прекрасный. Он сделан с большим уважением к автору, к материалу - артисты очень хороши. Актер Андрей Смоляков один из лучших Пилатов, которых я видела. Понтий Пилат у него просто удивительный. Так что тема «Мастера и Маргариты» - тема начала этого года.
У вас есть роль мечты? Кого хотели бы сыграть? Готовы ли полностью поменяться ради роли, например, побриться налысо, сделать татуировку или что-то другое, нехарактерное для вас?
В данный момент такой роли нет. Сейчас я стала понимать, что мечты мечтами, а реальность реальностью. И когда мне предлагают роли, я смотрю, выбираю, соотношу с собой эти предложения. Может быть, роль моей мечты в будущем или даже в ближайшем настоящем, кто знает, у артистов все мало предсказуемо. И, конечно, это всегда очень интересно.
В последние несколько лет мне предложили совершенно нетипичные роли. Я получила огромное удовольствие, играя острохарактерные роли, негативных персонажей, в частности, женщин, которые у меня лично не вызвали бы симпатию. Но тем интереснее и сложнее мне было это играть. Что касается театра, то за последнее время я получила предложение сыграть две острохарактерные роли. Их обычно называют «роли на сопротивление»: проще взять актрису, которая всегда исполняла такие, и она, что называется, как лошадка, которая бежит домой проверенной тропой, дорогой. А когда ты по бездорожью — это актерский вызов, и не факт, что может получиться. Но мне больше, конечно, нравится играть романтичные роли: мелодраматичные, трогательные, нежные.
Совсем недавно я впервые снялась в проекте, который выйдет уже осенью — это художественный полнометражный фильм, называется «Право на лево», и я впервые в жизни сыграла с потрясающим русским и советским артистом Сергеем Каюмовичем Шакуровым. Всегда большая радость работать с такими профессионалами. Мы сыграли семейную пару. Ну и заглавная роль в этом фильме у Романа Маякина, которого я встретила как родного, потому что в свое время провела более двух недель на необитаемом острове, временно обитаемом артистами (улыбается) в проекте «Последний герой». Роман Маякин - один из моих соплеменников по этому невероятно экстремальному существованию на острове в филиппинском архипелаге. Так что мы встречались как родные.
Что до внешних преобразований, да, я уже делала такие изменения. Есть четырехсерийный телевизионный фильм, который называется «Лучик», я там сыграла адвоката. И задача режиссера была максимально измениться. При первой встрече режиссер Максим Бриус сказал: «Ирина, у нас есть героиня, которая красивая и яркая, и она будет играть жену главного героя. А нам нужна актриса на роль адвоката, но она не должна конкурировать с этой актрисой». И я с радостью сказала, что мне нужно себя максимально преобразить таким образом, чтобы я была невзрачная. Мы сделали все, что возможно. Получилось совершенно удивительно и смешно. Мы придумали ей универсальный костюм: это не то мужчина, не то женщина. Какой-то бесформенный костюм, полумужские туфли, большой кожаный портфель, зализанные назад волосы, странные, замазанные очечки, брови, ресницы, губы.
И мне как-то написала подруга: «Слушай, я смотрю сериал, и слышу твой голос. Ты озвучивала героиню, которая играет адвоката?». А я говорю: «Да, более того, я ее играю!» Меня не узнавали на площадке. Это было очень смешно.
Если роль серьезная, и хороший режиссер, и стоящие проекты, я могу и налысо побриться при необходимости. Что касается тату, я не стала бы делать татуировки. Дело в том, что есть масса вариантов сделать временные, а потом их убрать. Тело я бы не стала портить. А немного постройнеть, набрать вес для одной картины, я набирала вес, было дело, это достаточно быстро делается. Но, если надо было бы побриться наголо, я бы это сделала, но ради стоящего проекта, не для проходного.
Какую из ваших действующих работ вы бы назвали любимой?
Я свои даже анимационные работы люблю. В полнометражном анимационном фильме «Князь Владимир» героиню Анну Византийскую, ту самую из Константинополя, который нынче Стамбул, рисовали с меня. Аниматоры добавили мне, конечно, округлости - художники считали, что в то время женщины были более корпулентные, с бедрами, пышной грудью. Но при этом черты лица очень узнаваемые. И руки они рисовали: я им позировала, и они рисовали мои руки. Я также люблю и озвучивание, в том же «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (мультфильм 2008 года – прим. «Страсти») озвучила капризную принцессу, царскую дочку. Правда, там она анорексичка и на меня не похожа. Но и свои «озвучивательные» работы я люблю. Было время, когда я много снималась в рекламе, особенно в молодости. И были очень интересные красивые рекламы, их снимали замечательные режиссёры. Тогда снимали рекламу Тимур Бекмамбетов (кинорежиссер – прим. «Страсти») и Сергей Козлов, оператор, который Кончаловскому снял потом голливудскую картину. В общем я работала с очень хорошими режиссерами и операторами и благодарна им за это.
Как, по вашему мнению, поменялась киноиндустрия в России, если сравнивать сейчас и 10 лет назад?
Да, довольно сильно поменялась. Когда американские картины ушли с нашего рынка, я вижу, как кинопроизводство, особенно производство телевизионных сериалов для различных интернет-площадок, развивается и множится. И мастерство возрастает! 10 лет назад можно было назвать, наверное, пятерку режиссеров, которые снимут достойное кино. Тогда оказалось засилье продукции из Америки, и конкурировать было непросто. А сейчас я вижу, как зритель возвращается в кинозалы. Совсем недавно сама ходила в кинотеатр, что называется, голосовала рублем, посмотрела последний фильм Клима Шипенко (режиссер фильмов «Вызов» и «Холоп» - прим. «Страсти»).
И возвращаясь к творческим планам. Очень жду премьеры фильма «Декабрь», который выйдет осенью 2024 года. Этот фильм о пяти последних днях жизни Сергея Александровича Есенина (поэт – прим. «Страсти»), в котором я сыграла роль женщины, влюбленной в писателя. Все уже знают, что роль Есенина исполнил актер Александр Петров.
В этом году у меня должны выйти несколько премьер, одна из них - сериал «Мы не дети», в котором я как раз играла отрицательного персонажа. Это молодежная история, которая происходит в летнем лагере. Еще жду выхода премьеры «Право на лево» и фильма, который снимался в Ереване, продюсерами выступили братья Сарик и Гевонд Андреасян. Это восьмисерийный художественный фильм-сериал по книге Наринэ Абгарян (армянская русскоязычная писательница – прим. «Страсти») «Симон», в главной роли сыграл потрясающий артист Грант Тохатян. Еще ожидается премьера короткого метра, который называется «16 строк», он основан на реальных событиях. И будет продолжение съёмок «Глубокого погружения».
Кого выделяете среди новых актеров? Как относитесь к Никите Кологривому, который критикует многих звезд кино?
Я много кого выделяю, и, если буду перечислять, мне кажется, могу кого-то не упомянуть. Есть много прекрасных актеров разных возрастов, с кем я лично снималась и играла в театре.
Что касается Никиты Кологривого, мы работаем в одном театре. Однако я с ним, наверное, один или два раза поздоровалась на бегу и все. Мы играем в разных спектаклях - и он занят, и я.
Скажу одно: перед тем, как призывать разрушить все старое, людям «на баррикадах искусства» сначала было бы неплохо самим создать что-то новое с сфере культуры, действительно значимое, монументальное, что останется на века. А история в итоге расставит всё на свои места.
Да и в целом не очень этично высказываться в адрес мэтров, которых уже нет в живых. Они даже ответить не могут. Да и, пожалуй, вряд ли посчитали бы необходимым это делать.
Сколько времени и денег тратите на красоту, чтобы хорошо выглядеть?
Я не калькулировала это! Обязательно два раза в месяц делаю маникюр и педикюр. Раз в неделю я стараюсь бывать у косметолога. Чаще всего это еженедельная уходовая процедура с микротоками. Я бываю два раза в месяц у парикмахера, тонирую волосы, делаю прически. А когда я выхожу на мероприятие, делаю укладку и макияж.
Вы знаете, хорошая идея как-нибудь скалькулировать и посмотреть, сколько у меня уходит времени (смеется). Если делать полноценный макияж с укладкой, то это не менее полутора часов. Если я готовлюсь к мероприятию, где-то минут сорок занимает лицо, сам мейк, и, наверное, столько же волосы, если без окрашивания. А если окрашивание, это два часа времени с укладкой. И это не про «наслаждаться» – это лишь часть моей профессии, помимо съемок в кино, игры в театре, ТВ-проектов, интервью, тифлокомментирования и многого другого. У меня плотное расписание по занятости. Я даже шучу, что расписана как электричка.
Если есть время, хожу к остеопату, но это уже, скорее, про здоровье, чем про красоту. Точной суммы не знаю, по временным затратам получается достаточно прилично. А ещё нужно доехать, сумму на дорогу будем включать в калькуляцию? (смеется). Надо будет посчитать как-нибудь!
В апреле у вас будет день рождения. Планируете отмечать? Если да, то как? Любите этот праздник?
Да, действительно, 11 апреля у меня день рождения. Я еще не знаю, потому что каждый раз делаю это спонтанно. Иногда играю спектакль, и после мы с друзьями идем в какое-нибудь кафе. Но история такова, что всех, кого бы я хотела пригласить, невозможно собрать. И по времени люди заняты, и это будет совершенно разорительная история - у меня очень много друзей и знакомых, которых я хотела бы позвать, но просто невозможно! Поэтому пускаю все на самотек и совершенно спонтанно все это делаю. Скорее всего, так будет и в этом году. Может быть, я просто куда-нибудь уеду, посвящу этот день себе. Может, у меня будет просто рабочий день. Знаю точно - будет прекрасный день, и будет много поздравлений. Я приеду домой с охапками цветов, а консьержка будет передавать мне пакеты с подарками от друзей и знакомых, деловых партнеров. Потом я буду разбирать презенты и добрые пожелания в WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и благодарить всех. Это мой день, и я считаю, что могу проводить его так, как хочу, и не зависеть от каких-то ожиданий других людей. Можно хотя бы раз в году позволить себе здоровый эгоизм, это же мой день (смеется). Я когда-то, вероятно, выбрала этот день, сидя на облаке, или, как в мультике «Душа», спланировав, что в этот день я приду на эту планету. Так что мне выбирать, как его проводить.
Как вам съемки в «Чикатило»? Дмитрий Нагиев - комфортный партнер?
Наверное, я вас удивлю, но когда была летом в пионерском лагере в Ростовской области, появились слухи, что по лесопосадкам ходит какой-то дядька, который ворует детей. Там были страшные рассказы, и я слышала потом фамилию Чикатило. Такая странная фамилия, ребёнку она казалась даже смешной - от слова щекотка, щекотило-чикатило. И я не предполагала, что когда-то окажусь в этом проекте, который снимал Сарик Андреасян (российско-армянский актер, кинорежиссер – прим. «Страсти»). Это невероятно гармоничный, добрый, спокойный режиссер с мягким чувством юмора. И я спросила на площадке: «Сарик, как так, что ты такой вот гармоничный, уравновешенный, добрый человек, снимаешь страшилку?» А он говорит: «Ирочка, и не говори, каждый раз, когда в кадре вижу литры киношной крови, думаю - да что ж такое».
Что касается Нагиева, я с ним не пересекаюсь по фильму. С Димой у меня есть несколько проектов, в которых, на удивление, мы ни разу не встретились в кадре. С Дмитрием Нагиевым я снималась в разные дни, в разных сценах. Это фильмы «Чикатило», «Эскортница» или, например, «Непрощенный», где он играет Виталия Калоева, и там мы тоже не пересекались. С Димой Нагиевым я никогда не работала в кадре. То есть это был только совместный проект. Вот такие чудеса в кино возможны, в театре, конечно же, нет (улыбается).
Как готовитесь к ролям? Есть свои традиции?
В целом бывают нюансы, но, как нас учили, что называется, по школе, так и готовимся. В театре это одна история, есть так называемый застольный период, читка. Мы читаем, разбираем, погружаемся во внутренний мир, каждый артист – в своего персонажа. Мы рассматриваем его поступки, поведение, и, собственно, являемся адвокатами своих персонажей. Даже если персонаж совершает какой-то с точки зрения зрителя негативный поступок, нужно его оправдать, потому что у него есть какая-то мотивация, почему он это сделал. Не бывает стопроцентно хороших людей или плохих. В театре та же история, и зритель следит за поступками героев, и надо понимать, почему они это совершают, что было до этого. Я не буду вас загружать терминологией: большой круг событий, малый, есть предыстория. Но у каждого человека есть своя судьба, и у героя до момента выхода его в кадр и на сцену тоже есть какая-то история. Я стараюсь максимально это изучить или сочинить историю, если она не прописана. Если это классическое произведение, то, естественно, почитать все вокруг него, не только само произведение, а может быть, что писали авторы своим друзьям, в письмах, изучить исследования театроведов или посмотреть разные версии, киноверсии этой роли. Вокруг этого рыхлится почва с тем, чтобы на ней взросло что-то интересное. Легче всего текст учится во взаимодействии с партнером. И когда уже заканчивается застольный период, то встаешь что называется на ножки и ходишь. Ногами текст тоже фактически усваивается, потому что герой куда-то подходит, что-то берет, что-то на себя надевает или что-то с себя снимает, куда-то выбегает, и в этот момент он что-то говорит. Тексты с этими движениями еще лучше запоминаются.
В кино другая история. Иногда, у меня несколько раз было, буквально за день-два утверждали на роль. И нужно было быстро схватить образ персонажа или выучить текст. Тогда я механически максимально долго пыталась учить, прослеживать логику, потому что это же не стихи, которые можно просто заучить, где есть ритм, строка. А когда идут проза, эмоциональные монологи или диалоги, то проигрываешь и за себя, и за другого и, наверное, если тебя, сидящего, например, в кафе, увидит человек со стороны, он заметит внутренний монолог. У тебя на лице меняются эмоции и, наверное, со стороны ты выглядишь, мягко скажем, не совсем естественно. Я видела многих артистов, которые себе под нос бубнят текст, повторяя. Если это увидит со стороны нормальный обычный человек с улицы, то скажет, что что-то с человеком не так. Но гримеры уже привыкли, потому что я могу общаться с гримерами, потом взять паузу и начать потихонечку проговаривать текст, взять листочки с текстом, и никто из них не обидится, потому что они спокойно будут делать свое дело, видя, что артист в этот же момент готовится к съемке. В общем секреты не секреты. Это, что называется, то, чему меня научили в театральном, и потом какой-то свой опыт. Иногда меняются тексты, поэтому зубрежка не очень хороша, потому что режиссер вдруг говорит, «а давайте здесь сделаем вот так». Нужно быть гибким, потому что иначе будет очень непросто. Артист - это не ферзь, не шахматная фигура, не конь, который ходит только буквой «г» и никак иначе. Артист — это очень гибкая профессия, и нужно быстро схватывать и ориентироваться, потому что можно сыграть дубль, когда твой герой, допустим, в одном настроении, состоянии, а потом взять и сказать, а давайте попробуем совершенно иначе. И многие режиссеры на это идут, делают разные дубли, и потом всегда интересно, какой дубль он выберет и во что это выльется в кино, какая будет основная эмоция. У нас очень интересная профессия, и говорить об этом можно часами.
Вы ведёте здоровый образ жизни, исключили алкоголь и табак, это правда? Глоток шампанского на Новый год можете себе позволить?
Да, дело в том, что тело – мой рабочий инструмент, и, как на «Формуле-1» (чемпионат мира по кольцевым автогонкам – прим. «Страсти»), нужно следить за автомобилем, чтобы прийти к финишу, желательно первым. Так и артисту очень важно, чтобы тело ему служило и психика тоже.
Так сложилось, что я вообще не курю и никогда не курила. За одним исключением, когда мне в детстве дали попробовать, что такое сигареты. Спасибо, наверное, что дали, потому что на этом мое курение как началось, так и закончилось. Я была маленькой девочкой, просто увидела, как мальчишки в деревне за сараем, сидя на каких-то дровах, пускали дым. У них были такие папиросы, они брали дым, набирали в рот, не вдыхая. Они учились пускать колечки из дыма, и мне так это понравилось, напомнило, как пускают мыльные пузыри. И я сказала, что тоже хочу, но они как-то не по-доброму засмеялись, дали мне эту папиросу и сказали, что надо глубоко вдохнуть. Я вдохнула и закашляла. У меня слезы полились из глаз, я присела, фактически упала на траву, откашлялась, обиделась на них и ушла. И, на самом деле, я благодарна этим мальчишкам. Мы потом помирились, все было нормально. Они прятались от родителей, мальчики были не очень взрослые, а мне лет пять-шесть, наверное. И я им за это очень благодарна, потому что они меня отучили от курения на всю оставшуюся жизнь. Я не переношу табачный дым. И все люди, которые со мной общаются. Даже если кто-то курит, знает, что лучше сделать это в сторонке. Сейчас все удобно сделано для людей, которые хотят курить. А я не курю совсем, ничего. Что касается алкоголя, я затрудняюсь сказать, когда последний раз пила хотя бы глоточек чего бы то ни было. Но раньше я могла на мероприятии выпить какого-нибудь апероля, легкого коктейля, пару глотков вина. Больше бокала, как правило, я никогда не выпивала. А сейчас мне просто не вкусно совсем. И на этот Новый год у меня была хорошая, классная, шипучая, очень качественная минеральная вода, газировка.
Вредных привычек в этом смысле у меня нет. Что касается запрещенных препаратов, тем более! У меня какой-то ограничитель, вероятно, стоит на все это. И в моем окружении, мне повезло, люди в основном ведут здоровый образ жизни. Большая часть из них веганы, некоторые даже фрукторианцы и сыроеды. И, как выяснилось, много прекрасных мест, куда сыроеды могут прийти и просто в ресторане покушать, сейчас есть сыроедческие меню, очень красивая еда. Я иногда тоже ем – вкусно. Так что да, за здоровый образ жизни.
Вы рассказывали, что поклонник предлагал «квартиру за ночь». Есть ли продолжение у этой истории?
Это было один раз в моей жизни, и причем очень давно. Вероятно, я очень раззадорила мужчину своими отказами. И вот как некоторые мужчины играют на рулетке: «Ну как так? Ну что ты упираешься? Все продается, и все покупается». Ставки возрастали и действительно дошло ДО, он просто так еще выговорил - однокомнатная квартира. Я посмеялась и попрощалась с ним, на этом все закончилось. И продолжения у этой истории не было.
Какие запоминающиеся подарки делали мужчины? Может, были сюрпризы, которые оставили эмоции на всю жизнь?
Подарки были разные. Были ювелирные украшения, путешествия. В тяжелое время подарком была баночка икры, и красная, и как-то даже чёрная. Приятно, конечно. Но в моем окружении никогда не было людей с каким-то, скажем так, неприличным достатком. Не было людей, которые могли бы дарить квартиры, машины, самолеты, невероятные по ценам колье. Мое окружение в основном состоит из актеров, творцов или людей других профессий, которые зарабатывают нормальные обычные деньги, причем еще и нестабильно к тому же.
Каких-то таких безумных или невероятных подарков не было, даже что касается телефонов. Ни разу никто мне не подарил. А некоторым певицам, я слышала, складывать их некуда: дарят и в золотых корпусах, и еще что-нибудь. Со мной такого не было.
Поделитесь – ваше сердце свободно? Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вы заметили его и обратили внимание?
Вы сейчас задали достаточно личный вопрос, но ответить на него просто. В данный момент я не влюблена, и мое сердце свободно. А я так устроена, что если не влюблена, то смысла в отношениях нет. Я считаю, что отношения ради отношений, без любви, не имеют смысла. По крайней мере, мне это полноценной радости никогда не приносило, и я решила больше с этим не экспериментировать. Потому что, как правило, это не то, что мне нужно.
Мне совсем не нравится тема, «каким должен быть мужчина вашей мечты». Дело в том, что когда человек влюбляется, то для него другие перестают существовать. И иногда людям со стороны не понять этого, потому что, кажется, есть более интересные, более достойные или богатые, более высокие, блондины с голубыми глазами, можно дальше перечислять. А дело абсолютно не во внешности. Это, как цветы! Кому-то нравится роза в метр высотой. Да, есть такие розы, они «Гран При» называются, для меня они выглядят как немного пластиковые, а кто-то любит. Кто-то любит ландыши, а кто-то аптечную ромашку, клевер, мимозу, пионы. Это не объяснить, это все абстрактные разговоры.
Естественно, женщина в целом хочет чувствовать себя любимой, единственной и чтобы человек рядом с ней был надежным, добрым, с чувством юмора, на него можно положиться, он не станет перекладывать свои проблемы на плечи женщины. На самом деле, идеальный мужчина — это для каждой женщины свой мужчина. Когда вы собираете картину из пазлов нужно, чтобы пазлы совпали, и тогда картина красивая. А когда это так, с усилиями, не очень совпадает, то картина красивой никогда не будет. Надеюсь, я свою мысль донесла. Это все очень тонко, неуловимо, волшебно, прекрасно. И каждый человек, который любил, мне кажется, поймет, о чем я говорила сейчас.
В прошлом году вы приобрели дом мечты в кредит, искали его два года, не разочаровал выбор? Дом стал домом? Как обустроили?
Да, действительно, мое давнишнее желание, можно даже сказать, мечта! Хотя мечта, мне кажется, что-то более возвышенное, чем любой предмет или даже дом.
В COVID-19 я поняла, что те люди, у которых был любой домик на земле и какой-то участочек, они просто счастливцы: им не надо сидеть взаперти в квартире, они могут хотя бы несколько шагов сделать по своему участку. Посадить цветочек, посмотреть, как распускаются почки и вообще подышать свежим воздухом. И я поняла, что хочу, чтобы у меня был такой уголок, куда могу приехать погулять, насладиться тишиной, перезарядить батарейки, пригласить кого-то из близких друзей, поговорить с ними, посидеть у костра.
Я была дружна с Михаилом Николаевичем Задорновым (писатель-сатирик – прим. «Страсти») и продолжаю дружить с его женой и дочерью. Мы с супругой Михаила Николаевича близкие подруги. Я любила сидеть у них на даче около костра. Михаил Николаевич собирал всего несколько человек, были угощения и удобные походные кресла, высокие сосны, искры, улетающие в темноту, и многочасовые разговоры обо всем: и смешные, и философские, и истории нашей родины, о ее происхождении. Долго можно разговаривать на эту тему, и когда у меня получилось это сделать, я выбирала участок очень долго, хотела, чтобы у меня было ощущение, будто живу на Лесной полянке. И мне удалось найти такой участок, рядом прекраснейшие соседи, которые уважают чужое пространство. Я знаю, что, если туда приехала, то это мой оазис. И да, дом я выбирала. Остановила свой выбор на каркасном доме, потому что при моей загруженности ездить и следить за бригадами и еще за кем-то, делегировать особо некому. И я решила заказать дом, который мне построили на производстве, а потом привезли и собрали на участке. Пригласила специалиста по техническому надзору, потому что ничего не понимала в строительстве. Это не моя область, и он мне помог избежать больших трат и отследил, чтобы все было сделано по технологии. У меня прекрасные соседи, с которыми сложились такие сердечные отношения. И я, и они, действительно, уважаем пространство друг друга, и, если мы уже хотим повидаться, для этого есть телефон, где можно списаться и просто спланировать встречу. Никаких неожиданных встреч, никто мне не стучит в дверь, когда я не жду. Для меня очень важно личное пространство, чтобы никто в него не вторгался без моего позволения.
Да, долг предстоит отдавать, поэтому нужно много работать (улыбается). Но дом уже есть, я туда приезжаю в моменты перерывов между работой и съемками, но одного-двух дней мало. Как правило, стараюсь, чтобы было хотя бы дня три, чтобы за пару ночей вкусить этот отдых. А то пока приедешь, пока разложишь продукты, сумки разберешь, что-то с собой же нужно привозить каждый раз, когда не живешь постоянно. Работа у меня в Москве, но с каждым километром, сокращающимся в сторону моего прекрасного, скромного и милого дома, я понимаю, что еду отдыхать, и у меня хорошее настроение, прям с самого момента выезда. Я понимаю, что еду отдыхать, буду дышать, спать, делать то, что хочу. Буду гулять. Буду смотреть, как растет трава или идет снег, очень красивая зима, даже снежок покидала немножко. Хорошо, что зима морозная и снежок легкий, лопата тоже легкая, в общем, это достаточно весело (смеется).
Говоря о купленном доме, вы отмечали, что «по разным причинам это место не находится рядом с Москвой». Хотели подальше от людей и найти тишину?
Да, во-первых, хотелось тишины, потом хорошей экологии, и чтобы неподалеку была развитая инфраструктура. Чтобы можно было поехать купить необходимое для дома или просто еду, или то, что понадобится. И чтобы рядом был какой-нибудь город, в который можно съездить: пойти в ресторанчик и на массаж, если понадобится, сходить в кинотеатр, чтобы не возвращаться в Москву. Такое место я нашла. Долго проверяла экологический статус, воду, потому что не всегда вода, которую добывают из-под земли, хороша. Было много нюансов.
Мне попались единые по духу соседи, доброжелательные, интеллигентные, образованные. Вы знаете, когда строишь дом, который самый лучший в поселке, или когда ты строишь скромный домик в каком-то дорогом коттеджном поселке, то все равно есть чувство неловкости. А вот когда рядом ровня и люди с чувством юмора, которые понимают, что ты, кто ты, как ты, и не будут навязываться, но при этом, если что, придут на помощь и машину твою вытащат, если она завязла, и еще помогут, это совсем другое дело (смеется).
Рядом с Москвой можно было найти такие места, где достаточно все нормально по экологии, но в этих коттеджных поселках невероятно дорогие цены, и я не хотела оказаться за каким-нибудь каменным пятиметровым забором, шлагбаумом, где охранники. И вот эти люди, которые каждый только и занят собой на своем участке и поместьем, это такое публичное одиночество. Я выбирала, потому что хотела найти именно свое место, в котором мне будет хорошо, и я его нашла, и очень этому рада.
Вы – сама женственность и храбрость, смелость и нежность одновременно, невероятный баланс. Откуда черпаете вдохновение и силы?
Спасибо большое за такую оценку, но у меня есть примеры. Мои мама и бабушка были удивительными женщинами. Так получилось, что, когда я была совсем малышкой, в дорожной аварии погиб мой дед, и бабушка осталась одна.
Моя мама была очень сильной, красивой, нежной женщиной. Но так получилось, что она была очень больна и все равно, преодолевая свое недомогание, старалась и новогодние праздники сделать, и заработать, чтобы меня с сестричкой нормально содержать. Я просто видела, как живут эти женщины и как они не жалуются. Как они стараются жить не для себя, а для других. У меня были хорошие примеры.
Моей мамы не стало после достаточно продолжительной болезни, когда мне было 11 лет. И мне пришлось становиться самостоятельной раньше, чем моим сверстницам, у которых были папа, мама, две бабушки, которые заботились о них. Просто жизнь так меня развернула. Но это не повод становится жестким, или грубым, или мужеподобным. А потом я из советского времени, где девочки могли дать фору мальчишкам.
И не как сейчас, вот эти бизнес-леди или женщины в правительстве, которые только по одежде женщины - когда подходишь, там такой тестостерон! Нет, это были озорные девчонки, но которые соревновались с мальчишками в спорте, в интеллектуальных баттлах, в советское время это все так уместно. Нас не растили принцессами, не говорили, что моя девочка - принцесса, что она найдет принца. Нет! Такой темы в советское время не было.
Девочки, являясь женственными, шили себе платья, вязали всякие кофточки, умели приготовить еду, испечь торт, поклеить обои. И при этом это были девочки. Я просто из того времени.
Есть хорошая цитата, которая стала «попсовой», но в ней есть смысл и, кажется, она немного и про вас. «Красивые женщины редко бывают одни, но часто одиноки». Почему так? Как думаете?
Вы знаете, красивых фраз очень много.
Есть еще такая фраза, что в споре рождается истина, мое мнение, что не рождается там ничего в споре (смеется). Такая битва эго.
Бывает по-разному. Дело в том, что по статистике женщин, которые не замужем, если вы имеете в виду это, в России очень много. Но в этой статистике не говорится, там только красивые женщины или женщины, которые не считаются там прописными красавицами. Я думаю, что эта просто фраза.
Другое дело, когда женщина образованна, привлекательна, и некоторые мужчины могут просто боятся подходить, потому что нужно соответствовать. А потом есть такая фраза у мужчин: «Я ее не потяну». И не обязательно, что это финансовая история. Потому что она умная, яркая, интересна многим людям, в том числе мужчинам, а это надо соответствовать. Наверное, проще, когда девушка или женщина уступает мужчине во всем этом, но мне бы такой мужчина был неинтересен.
А одиночество, как правило, подается со знаком минус. Это когда человек чувствует, что ему что-то или кого-то недостает. Фаина Раневская (актриса – прим. «Страсти») очень смешно говорила по этому поводу. Не знаю, уместно ли, я скажу финал ее цитаты: «А я изначально целая». Ищите всю цитату Раневской, это она про половинки говорила (смеется).
Если женщина или мужчина ищет партнера из чувства недостатка, чтобы заполнить себя чем-то или чтобы человек дал ему что-то, то, мне кажется, эти отношения обречены. Нет, люди могут быть вместе, но в гармонии, в счастье, в радости уже вряд ли. Потому что убери потом этого мужчину или женщину, и человек сразу как табуретка без двух ножек, он упадет. А если человек изначально цельный, гармоничный… Вот я уединение люблю. У меня работа - это просто грандиозный круг общения, я затрудняюсь сказать, скольких людей я знаю, и которые возникают в моей жизни и как-то соприкасаются с ней: от партнеров по фильмам, спектаклям, мероприятиям, до просто людей, которые подходят ко мне после спектакля, поклонников, или людей, которые знают, кто я такая.
Есть правильная фраза: мужчина, чем вы можете еще улучшить мою счастливую прекрасную жизнь, как вы можете ее еще разнообразить, улучшить, дополнить, сделать более яркой? Вот это постановка вопроса! И потом дело не в материальной части, мне не пришлось это проживать на себе, хватило мировой литературы, фильмов и наблюдения за другими людьми. Я видела девушек, которые терпели мужчин из материального благополучия. Это беда, просто беда, и потом, это нечестно. Конечно, мне было бы приятно, если бы мне помогли заплатить долги или просто жить и не думать о том, что ты должен пойти и заработать. Деньги есть в семье, а ты уже выбираешь самое вкусненькое из предложений: хочу и сыграю, не хочу и не буду играть, хочу и отдыхаю, хочу и наслаждаюсь путешествиями. Это все очень приятно, но прогнозировать это я бы не стала, потому что, правильно говорят, любовь за деньги не купишь. Любовь, искренность, взаимопонимание, вот этот флер, вот эти тонкие прекрасные ощущения. Тогда уж совсем не нужно. У меня высокая планка, а планка заключается не в том, чтобы мужчина был какого-то статуса, положения, популярности, или финансового достатка, или красоты, или молодости, или еще чего-нибудь. Просто если появится мой мужчина, я его сразу узнаю. Вот и все. Значит где-то еще ходит, бродит.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
Если бы вы брали у меня интервью лет в 18, для меня страсть, скорее всего, была бы связана с чувствами, любовью.
Вообще страсти для меня не всегда тоже со знаком плюс, потому что есть страсть у людей, которые игроманы, в том числе трудоголики, которых семья не видит. И есть такая фраза: «Зачем нам деньги, весь этот успех, когда нет тебя».
Страсть у некоторых людей, конечно, проявляется в работе. Я уверена, что бывает у ученых, артистов, когда он получает желанную роль и не спит ночами. Он ходит, думает, будит режиссера посреди ночи и говорит: «Слушай, а почему он говорит вот это, а она отвечает ему вот это».
Страсть – это когда маятник качнулся в одну из сторон. Самое классное - золотая середина, гармония, которая по центру, потому что, если человек впал в какую-то страсть и его маятник откачнулся вправо, он там на какое-то время зависнет ненадолго и потом улетит в другую сторону, от плюса к минусу. У меня сейчас такой период, когда, как ни странно, давая интервью проекту, который называется «Страсти», страсть не самое главное в моей жизни (смеется).
А я так понимаю, что страсть — это влечение, это эмоция. И страсть бывает религиозная, бывает духовная, чувственная, бывает страсть к какому-то делу. Это эмоциональное и яркое проживание какого-то момента. В моей жизни эмоциональных моментов достаточно много. Мои герои регулярно проживают их, благодаря персонажам я проживаю даже не свою, а чужую жизнь. И мои героини бывают очень страстными, но я при этом нахожусь в балансе. Мне ближе слово любовь, так как любовь - это что-то более глубокое, постоянное, гармоничное, не сиюминутное, не такое взрывное. И не бездумное.