«Хорошие помощники»: как 72-летняя программистка из Тюмени покоряет нейросети

Любовь Климентьева из Тюмени проработала более 40 лет программистом. После выхода на пенсию женщина основала театральную студию для пожилых людей «Мари Ванна». Однако она не забывает и о своей профессии и продолжает осваивать информационные технологии. В разговоре с порталом «Страсти» пенсионерка рассказала, что теперь ее главная цель — изучить нейросети.

После выхода на пенсию женщина решила реализовать детскую мечту и начала играть в театре. Но она не забывает и о программировании, только теперь занимается им в свое удовольствие. Женщина ведет сайт Союза пенсионеров Тюменской области и изучает новые технологии.

«Меня очень заинтересовали нейросети — пока „балуюсь“ с ботами в Telegram. Они такие хорошие помощники! Помогают писать проекты, сценарии, отчеты, делать картинки», — пояснила она.

Параллельно Любовь Климентьева проходит обучение на графического дизайнера. Она мечтает самостоятельно делать картинки, без участия нейросетей, а их использовать для более интересных задач.

«Мой муж — тоже программист. Поэтому дома у нас 4 компьютера и 1 ноутбук. Он, конечно, во всем мне помогает, но, при необходимости, как мне советовал сын, я просто иду в гугл», — добавила женщина.

Про жизненный путь, увлечения и творческие проекты Любови Климентьевой вы можете прочитать в интервью по ссылке.