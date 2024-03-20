«Хочу еще детей»: родившая год назад дочь певицы Славы сделала заявление
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Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что хочет еще детей. Соответствующее заявление она сделала на премьере фильма «Обоюдное согласие». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Сыну скоро год. Он ползает, исследует, разговаривает на своем сыновьем языке. Это очень круто. Я очень радуюсь каждый день. Я хочу еще маленьких детей, но хочется еще и в кино сняться успеть», - призналась Морозова.
На вопрос, почему семья не поехала в путешествие, дочь Славы ответила: «Я учусь в театральном и стараюсь не пропускать учебу. Для меня это очень важно».
Премьерный показ драмы «Обоюдное согласие» проходит в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Режиссер картины – Валерия Гай Германика. В картине снялись певица Диана Арбенина, актрисы Глафира Тарханова и Мария Михалкова-Кончаловская.
Ранее спустя полгода после рождения сына Морозова жаловалась, что не может похудеть и поспать ночью без перерыва – 2-3 раза приходилось подходить к малышу. Дочь певицы поменяла круг общения, встречи с друзьями стали редкими. За беременность Морозова набрала 20 кг, а после родов скинула только 7 – лишний вес не давал покоя. Она перешла на кормление смесями и включила спорт. Девушке помогала с ребенком няня – она сидела 4 дня в неделю.