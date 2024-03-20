«Хочу еще детей»: родившая год назад дочь певицы Славы сделала заявление

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что хочет еще детей. Соответствующее заявление она сделала на премьере фильма «Обоюдное согласие». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Сыну скоро год. Он ползает, исследует, разговаривает на своем сыновьем языке. Это очень круто. Я очень радуюсь каждый день. Я хочу еще маленьких детей, но хочется еще и в кино сняться успеть», - призналась Морозова.

На вопрос, почему семья не поехала в путешествие, дочь Славы ответила: «Я учусь в театральном и стараюсь не пропускать учебу. Для меня это очень важно».