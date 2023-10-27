Не получается похудеть и беспрерывно поспать: родившая полгода назад дочь Славы пожаловалась на проблемы

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что за беременность набрала 20 кг. После родов она сбросила только 7 кг – дальше вес остановился. Сейчас ребенку полгода – Морозова не может похудеть и поспать ночью без перерыва.

Об этом она рассказала в интервью Kp.ru.

Морозова призналась, что осознание материнства приходило постепенно – в первые два месяца. «Мир кардинально поменялся», - рассказала она и добавила, что некоторые изменения оказались болезненными, в частности, смена круга общения. Встречи с друзьями теперь редкость – чаще всего Морозова находится дома.

Отвечая на вопрос о послеродовой депрессии, она сказала: «Моментами меня настигают подобные чувства».

Больше всего девушку мучает проблема лишнего веса – понемногу она начала заниматься спортом, перешла на кормление смесями.

Еще одна проблема, связанная с материнством, - невозможность поспать ночью без перерыва. Морозова призналась, что 2-3 раза встает ночью к малышу.

«Конечно, хочется беспрерывного сна, чтобы вечером ты легла, а утром проснулась, но пока это невозможно», - поделилась она и добавила, что тотального недосыпа тоже нет.

Сейчас ей помогает с малышом няня – она сидит с мальчиком четыре дня в неделю. В остальное время с ребенком находится сама Морозова. Утром и вечером она обязательно укладывает его спать, либо это делает муж.

К своей звездной маме за советами девушка обращается «не особо часто». Зато регулярно отправляет ей видео с внуком.

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