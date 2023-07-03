«Хочу еще детей»: экс-фаворитка Тимати Мария Вебер заговорила о рождении 2-го ребенка

После неожиданного ухода с проекта «Холостяк» блогер Мария Вебер смогла найти настоящую любовь и построить семью. Сейчас она проживает в США и воспитывает маленького сына Мирона. В интервью «Страсти» молодая мама призналась, что ее жизнь полностью изменилась с появлением ребенка, и она очень хочет родить еще детей.

По словам Марии, появление Мирона – это то событие, после которого все разделилось на «до» и «после». Сначала у нее был сплошной прилив эндорфинов, но по мере взросления мальчика становилось все тяжелее. Он начинал меньше спать, из-за чего у Вебер практически исчезло свободное время.

«Мне, как девушке, очень важно проводить время наедине с собой, своими мыслями и делами. Несмотря на то, что Ваня мне очень помогает во всем, что связано с Мироном, иногда хочется закрыться от всех и заниматься только своими делами», - поделилась бизнесвумен.

Также сложность материнства для Марии заключается в том, что она сильно переживает за ребенка, хоть и осознает – ему нужно набираться собственного опыта, иногда «набивать шишки».

«Меня поймут все мамы: когда у тебя первый ребенок, ты настолько сильно за него переживаешь, что хочешь исключить все, что могло бы ему навредить, - отметила блогер. — А сейчас у Мирона еще начался возраст активного изучения окружающего мира, он постоянно где-то падает, бьется обо что-то и тащит в рот все, что видит».

Тем не менее, несмотря на все трудности, Мария хочет родить еще ребенка. И даже, возможно, не одного. Однако работать над этим она собирается точно не в ближайшее время. «Я очень хочу еще детей, но в ближайшее время мой фокус на воспитании Мирона и на карьере. Сейчас я активно развиваю свой блог и бренд купальников», - подчеркнула Вебер.

Полное интервью Марии Вебер о проекте «Холостяк», нынешних отношениях с Тимати и новой любви читайте на портале «Страсти».