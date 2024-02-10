«Хочется ее обнять»: Юлианна Караулова поддержала Камилу Валиеву

Певица Юлианна Караулова выразила слова поддержки фигуристке Камиле Валиевой, об этом стало известно «Страстям».

Юлианна Караулова посетила пресс-зону концерта Big Love Show 2024 в Москве. Журналисты задали ей вопрос о том, как она отреагировала на дисквалификацию и лишение олимпийского золота фигуристки Камилы Валиевой. Певица призналась, что хотела подбодрить Валиеву в соцсетях, но в последний момент передумала.

«Я считаю, что это страшно несправедливо. Сначала хотела написать Камиле, но потом подумала, что у нее и так разрывается директ от сообщений и лишнее упоминание об этом может расстраивать», — поделилась она.

По словам Карауловой, она верит в то, что Валиева справится со стрессом, который навалился на нее после дисквалификации.

«Пользуясь случаем хочу ее поддержать, потому что она невероятная спортсменка, трудоголик. И то, что произошло, это несправедливо. Конечно, так не должно быть. Очень хочется ее обнять, сказать, что все будет хорошо. Она сильная и со всем обязательно справится», — заявила певица.