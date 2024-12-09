«Хочет сделать нарядами заявление»: как менялся стиль Блиновской за 1,5 года уголовного дела

Стилист Ксения Густова заявила об эволюции нарядов Елены Блиновской в суде. Если на первые заседания блогерша появлялась в люксовых нарядах, то теперь она одевается «сдержанно и нарочито просто». Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«В день задержания Елена Блиновская перемещалась на машине в модном и комфортном для этого образе. На ней был надет серый бомбер от люксового бренда AcneStudios — это одна из трендовых моделей верхней одежды на 2023 год. По данным СМИ, стоимость бомбера на тот момент составляла 45,3 тыс.рублей. На ногах Елены — свободные джоггеры в актуальном фасоне и меховые тапочки. Ряд изданий сообщали, что обувь от французского дома моды Hermes и стоят тапочки около 80 тыс. рублей. Спустя два месяца Елена Блиновская появится в суде с распущенными волосами, без активного макияжа и в образе, который за счет легких развевающихся тканей можно отнести к пляжной моде», — высказалась Ксения.

По мере того, как в деле Блиновской появлялись новые подробности, ее стиль становился менее ярким и вызывающим. Так, для следующего заседания блогерша выбрала черное платье в школьно-учительской эстетике. Сдержанность прослеживается и в выбранных вещах, и в цвете одежды, и в зачесанных в хвост волосах. Из макияжа мы видим только нарощенныересницы. Ни в этом, ни в другом случае невозможно определить бренды вещей, они остаются обезличенными.

«Еще спустя три месяца Елена Блиновская появится в образе, понятном для массового человека — джинсы в модели Mom, простая белая футболка в рубчик и светло-голубой блейзер, который куцо на ней сидит. Вещи даже воспринимаются нарочито дешевыми. Макияж у нее по-прежнему отсутствует, но при этом нередко у нее выделяются ресницы — не всегда можно распознать, делала ли она наращивание или пользовалась только тушью. По некоторым снимкам создается впечатление, что у нее сделан перманентный макияж бровей. В середине лета на суде Елена Блиновская появится в платье с цветочным принтом, нарядными манжетами и воротом с кружевом от российского бренда Lime за 7 тыс. рублей. Этот наряд выделяется очевидной женственностью, которая как будто подчеркивает, что она — многодетная мама, а цветочный принт, зачесанные в пучок волосы и отсутствующий макияж добавляют образу пасторальности», — считает стилист.