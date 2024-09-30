«Хочет потешить эго»: продюсер высказался о возможном возвращении Губина на сцену

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, каким может получиться возвращение певца Андрея Губина на сцену. Его слова приводит сайт «Страсти».

По его словам, возвращение популярного в 90-х музыканта вполне реально, однако ажиотаж вокруг его фигуры скорее всего уже не будет прежним.

«Мы с ним даже пересекались на „Новой волне“. Я видел его состояние. Состояние было не очень хорошее. <…> То есть, чтобы вы понимали, он даже отказался выходить на сцену и петь. Он сидел, просто наблюдал за своими песнями, которые исполняют другие артисты в его собственный вечер. Вот. После того, как его очень долго не было на сцене, может ли состояться громкое возвращение? Я думаю, что да. Но, опять же, надо ли это ему? Если он, конечно, хочет потешить свое эго и самолюбие, получить порцию славы и денег, то, возможно, вернется. <…> Будет ли это провалом? Вы знаете, я сейчас не могу это гарантировать. Это будет не масштабно, это будет, наверное, не так феерично, как было раньше», — поделился медиаменеджер.

Кроме того, продюсер раскрыл, в каком амплуа Губин может попробовать свои силы в ближайшее время.

«Конечно, он сейчас большую часть времени стал проводить на студии звукозаписи, вновь писать песни для молодых артистов. Не исключено, что он возьмет под свое крыло на продюсирование каких-то молодых артистов. Здесь уже полностью от Андрея зависит на самом деле, если у него появится та или иная команда, или уже появились сильные люди, которые будут его поддерживать и натаскивать, то у него все получится. Если нет, то мне очень жаль будет его честно искренне», — заявил Дворцов.

Полный материал сайта «Страсти» о жизни Андрея Губина читайте здесь.