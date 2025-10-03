«Денег у него всегда очень много»: почему Аршавин захотел урезать алименты на детей от Барановской

Футболист Андрей Аршавин через суд добивается снижения алиментов на детей от телеведущей Юлии Барановской. Однако, как заверил продюсер Сергей Дворцов, с деньгами у спортсмена проблем нет, но он их просто «зажал». Об этом он сообщил сайту «Страсти».

Разрыв Барановской и Аршавина получился довольно скандальным, и даже спустя много лет бывшие возлюбленные практически не поддерживают связь. При этом футболист продолжал материально поддерживать своих детей, но недавно решил, что сумма алиментов слишком уж высокая, поэтому обратился с иском в суд.

Сам Аршавин комментариев по этому поводу не давал, а в Сети уже появились слухи, что спортсмен, в этом году ставший вновь отцом, испытывает финансовые трудности. Эту информацию опроверг продюсер Сергей Дворцов. Также он рассказал, что в шоу-бизнесе к Андрею относятся хорошо и никто не припоминает ему расставание с Юлией.

«Обоих любят. Нет такого разделенного мнения о них, потому что и к Юле, и к Андрею относятся достаточно хорошо. Оба профессионалы своего дела — Юля в области ТВ, а Андрей, конечно, в области спорта. Почему решил урезать алименты? Ну, одним словом зажал просто-напросто. Денег у него всегда очень много, он не бедствует. Он сейчас находится на хорошем ресурсе, статусе, как говорится, поэтому я не думаю, что денег нет, просто нет желания платить. Вот и все», — заявил продюсер.

Сейчас Аршавин погружен в свои новые отношения с Анной Петрушиной. Она родила от футболиста дочь. Но предложения руки и сердца от избранника все еще не получила. По мнению Дворцова, заветное кольцо Анна еще может получить, правда, пока нет информации о скорой свадьбе.

«Он молодой, красивый, талантливый, известный пацан. Почему бы, если есть избранница, не предложить руку и сердце и не сделать себе очередной подарок судьбы?» — поделился Сергей Дворцов.

