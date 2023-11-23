Хирург Вдовин рассказал, могут ли грудные импланты лопнуть в самолете

Популярный пластический хирург Александр Вдовин рассказал, могут ли грудные импланты лопнуть во время полета на самолете. В эксклюзивном интервью порталу «Страсти» легендарный «доктор Алекс» объяснил, почему это почти невозможно. Но нюансы все же есть.

По словам специалиста, подобная ситуация возможна только при условии, что имплант несертифицирован и не пригоден для использования.

«Чтобы качественный имплант взорвался в самолете, я не представляю, какой силы должно быть давление или удар. Это нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, чтобы что-то где-то лопнуло», – поделился хирург.

Вдовин также рассказал о таком понятии как «бесшовная хирургия», которые многие считают мифом. Оказалось, что это авторские метод нашего героя. Он даже проводит обучение для других специалистов.

«К сожалению, не все хирурги могут повторить эту технику. Смысл в том, что накладывается несколько послойных швов, по итогу эти швы совершенно незаметны, нити снимать не нужно, потому что они саморассасывающиеся. Все операции я провожу под местной проводниковой анестезией, потому что так глаза получаются просто идеальными. Это, еще раз повторю, мой авторский запатентованный метод», – объяснил эксперт.

Полное интервью с Александром Вдовиным, в котором он рассказал о своей карьере, скандале с Тимуром Хайдаровым и звездах, улучшивших себя с помощью пластики, можно прочитать здесь.