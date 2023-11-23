Хирург Вдовин назвал российских звезд, которым пластика пошла на пользу

Пластический хирург Александр Вдовин назвал звезд шоу-бизнеса, которым манипуляции с внешностью пошли на пользу. Специалист отметил, что Алла Пугачева и Надежда Бабкина выглядят прекрасно для своего возраста.

Имя Александра Вдовина знают не только звезды шоу-бизнеса, но и простые обыватели. Известный пластический хирург, один из самых востребованных специалистов в своей области, тот самый легендарный «доктор Алекс» дал интервью порталу «Страсти».

Эксперт подчеркнул, что звезды шоу-бизнеса должны быть красивыми и служить примером для других людей. Он назвал артистов, которые действительно хорошо выглядят, в том числе благодаря волшебству специалистов.

«Я считаю, что прекрасно выглядит Алла Борисовна Пугачева в своем возрасте. Прекрасно выглядят: Сергей Зверев, Надежда Бабкина, Валерия, Полина Гагарина. Это те звезды, которые поддерживают свою внешность, чтобы люди на них смотрели, радовались и равнялись», – высказался Вдовин.

Оказалось, что пациенты уже не приносят хирургам на прием фотографии звезд. Но раньше они мечтали быть похожими на мировых знаменитостей.

«На Мадонну, на Анджелину Джоли, даже есть термин «углы Джоли» – когда корректируются углы нижней челюсти. Сейчас все просто хотят определенную бьютификацию лица, иметь яркие отличительные особенности, более четкую структуру лица», – объяснил эксперт.

Полное интервью с пластическим хирургом Александром Вдовиным о его карьере, спорах с Тимуром Хайдаровым и мифах о пластических операциях можно прочитать здесь.