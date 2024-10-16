Хирург Тимур Хайдаров назвал самую популярную пластическую операцию у мужчин

Тимур Хайдаров — пластический хирург с большим опытом работы. Он помогал изменить внешность многим звездам шоу-бизнеса. Предпочтения у клиентов отличаются в зависимости от их пола. Врач рассказал сайту «Страсти», какие операции, чаще всего, делают мужчины, а какие — женщины.

Как пояснил специалист, женщины, чаще всего, предпочитают операции по улучшению фигуры: липосакцию, абдоминопластику, восстановление фигуры после родов, маммопластику. Пользуется популярностью среди них и ринопластика.

«На самом деле, мужчины не уступают женщинам. Тенденция последних лет показывает, что представители сильного пола предпочитают липосакцию с прорисовкой спортивного силуэта, — говорит Хайдаров. — Часто они обращаются и за блефаропластикой».

Хирург добавил, что может отказать в операции, если понимает, что результат не украсит пациента. Врач берется только за те работы, когда понимает, что итог будет эстетичным и гармоничным.

«При этом я понимаю, что человек может обратиться к другому хирургу, поэтому стараюсь поговорить и привести соответствующие аргументы, которые убедят пациента», — добавил он.

Подробное интервью с Тимуром Хайдаровым, в котором он рассказал о своем детстве, пути в медицину и пережитых скандалах читайте здесь.