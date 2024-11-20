«Хейтеров просто дофига»: известная российская певица рассказала, как справляется с критикой

Российская певица Elvira T раскрыла отношение к критике своего творчества. Ее слова приводит сайт «Страсти».

Как призналась исполнительница, количество хейтеров у артиста прямо пропорционально его известности. Она отметила, что у каждой крупной звезды найдется целая армия недоброжелателей.

«Чем ты успешнее, тем больше хейтеров. Если ты на пике, хейтеров просто дофига. У меня хейтеров каких-то сейчас нет, потому что я не делаю ничего вызывающего. Просто живу, делаю музыку. Но, например, если в YouTube залетает ролик в Shorts на миллионы, и он попадает в массы, конечно, и хейт всплывает стремительно», — поделилась артистка.

Кроме того, певица вспомнила, как на старте карьеры столкнулась со звездной болезнью. Elvira T уточнила, что из-за успеха в слишком раннем возрасте чувствовала себя особенной.

«Мне было 15−16 лет. Думаю, с ней я все-таки столкнулась. Потому что точно чувствовала себя особенной и, возможно, это сказывалось на общении с другими людьми. Сложно анализировать, но спустя время кажется, что все-таки немного да. Но это было непродолжительное время. Меня через какое-то время опустили на землю», — заявила исполнительница.

Полное интервью Elvira T об источниках вдохновения, создании новых песен и замужестве можно прочитать здесь.