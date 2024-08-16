«Хамство с матерной бранью»: экс-директор Стаса Михайлова рассказал о реакции на обращение Пугачевой к певцу

Экс-директор Стаса Михайлова рассказал о реакции на обращение Пугачевой к певцу. Об этом стало известно «Страстям».

Бывший директор Стаса Михайлова Сергей Кононов высказался о скандальном обращении Аллы Пугачевой к певцу. Напомним, знаменитость оскорбила коллегу по сцене, обозвав его нецензурным словом.

По словам Кононова, подобное поведение для артиста недопустимо.

«Я стараюсь на глупости вообще никак не реагировать, тем более на откровенное хамство с матерной бранью, на мой взгляд вообще недопустимой для любого человека, а уж для народной артистки, да в медиапространстве, и подавно», — заявил он.

Продюсер рассказал, что не знает, каким образом уехавшие из России знаменитости планируют возвращаться в страну.

«Вопрос не к народу, а к тем, кто стал предателем. С какими словами и с каким лицом они вернутся? Что скажут людям и чем оправдают свои слова и поступки? Мне они непонятны, а еще больше будет непонятно возвращение, если таковое будет. Единственная причина вернуться — это деньги. Неужели они считают всех глупцами, рассчитывая объяснить что-то другое?» — задался вопросом он.

Полное интервью с бывшим директором Стаса Михайлова читайте по ссылке.