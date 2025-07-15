«Добавить к 11 классам еще один год»: депутат Свинцов высказался о предложении сократить срок обучения в школах

Председатель Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сократить сроки обучения в школах до восьми или десяти лет. По его мнению, выпуск из учебных заведений после 11-го класса мешает молодым людям вовремя задуматься о создании семьи.

Кроме общеобразовательных госучреждений срок обучения на один год стоит сократить и в вузах, считает парламентарий. Он уверен, что о продолжении рода наша молодежь задумывается только к 24 годам, когда вся учеба уже позади. А вступать в браки якобы надо гораздо раньше.

«Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет», — подсчитал Рыбальченко.

Однако предложение главы Комиссии Общественной палаты не поддержали его коллеги. В частности, депутат Госдумы Андрей Свинцов в разговоре с сайтом «Страсти» заметил, что инициатива в дальнейшем может отрицательно сказаться на самих учащихся.

По мнению парламентария, сокращение обучения только уплотнит текущую школьную программу, что, в свою очередь, негативно скажется на здоровье детей.