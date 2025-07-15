«Добавить к 11 классам еще один год»: депутат Свинцов высказался о предложении сократить срок обучения в школах
© Пресс-служба Андрея Свинцова
Председатель Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сократить сроки обучения в школах до восьми или десяти лет. По его мнению, выпуск из учебных заведений после 11-го класса мешает молодым людям вовремя задуматься о создании семьи.
Кроме общеобразовательных госучреждений срок обучения на один год стоит сократить и в вузах, считает парламентарий. Он уверен, что о продолжении рода наша молодежь задумывается только к 24 годам, когда вся учеба уже позади. А вступать в браки якобы надо гораздо раньше.
«Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет», — подсчитал Рыбальченко.
Однако предложение главы Комиссии Общественной палаты не поддержали его коллеги. В частности, депутат Госдумы Андрей Свинцов в разговоре с сайтом «Страсти» заметил, что инициатива в дальнейшем может отрицательно сказаться на самих учащихся.
По мнению парламентария, сокращение обучения только уплотнит текущую школьную программу, что, в свою очередь, негативно скажется на здоровье детей.
«Все родители и сами учителя вам скажут хором, что дети и без того перегружены. Я вот по себе помню, 10 и 11 классы я учился в физмат школе, и там была настолько тяжелая нагрузка, — по 9 уроков в день. Поэтому, скажу так, сокращение обучения даже на один год будет абсолютно бесполезной нормой. Дети просто могут не выдержать. У них будут психологические срывы, повысится нервозность, кто-то станет хуже учиться. То есть я считаю, что это контрпродуктивные меры», — подчеркнул Андрей Николаевич.
Кроме того, Свинцов уверен, что нет абсолютно никакой связи между рождаемостью в стране и количеством лет, проведенных молодыми людьми в школе. К тому же, напоминает он, многие заключают браки и становятся родителями еще будучи студентами университетов.
Следовательно, вместо сокращения сроков парламентарий предлагает, наоборот, добавить к 11 классу дополнительный год обучения. Но преподавать в течение него не общеобразовательные предметы, а более важные вещи, которые пригодятся ученикам во взрослой жизни.
«Мы постоянно слышим, что необходимо вводить дополнительные предметы. Среди них как раз основы создания семьи. То есть надо учить молодежь, как быть родителями и тем самым мотивировать на рождение детей. Подчеркну, что это должно быть обучение не сексуального плана, а именно воспитательного. Как выбирать себе жену или мужа, как вести семейную деятельность, в том числе и семейный бюджет. Как вообще нужно относиться к семье, к работе», — поделился мнением депутат Свинцов.
Словом, весь 12-й год обучения должен быть посвящен «приспособленным к жизни предметам». Например, таким как кибербезопасность и финансовая грамотность.
«В детях нужно закладывать такие основы, которые им в жизни будут полезны. Чтобы они выходили из школы приспособленными к жизни, чтобы они знали все ее аспекты и были взрослыми. А то они выпускаются с хорошими знаниями математики, физики, истории и так далее, но не знают, как открыть счет в банке, как обезопасить себя от телефонных мошенников. Этому их никто никогда не учит. А в связи с текущей нагрузкой самостоятельно об этом задумываться им некогда», — объяснил спикер.
Свинцов уверен, что такой подход как раз и поможет молодым гражданам России определиться с их будущим и в плане семьи, и в плане карьеры.
«Даже где-то то внутри этого дополнительного года образования кто-то может пойти подработать на завод или в такси. Может, на 2-3 часа в день. Чтобы понимать, что такое труд. Кто-то в этом возрасте уже может пойти получить права. То есть, понимаете, это как раз позволит человеку в течение этого экспериментального года взрослой жизни все осмыслить», — заключил депутат ГД.
Ранее мы писали о том, как депутат Андрей Свинцов прокомментировал завоз в Россию миллиона трудовых мигрантов из Индии.