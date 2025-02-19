«Каждому подростку в голову не заглянешь»: Виталий Милонов раскрыл методы борьбы с зацеперами

С каждым годом растет количество несовершеннолетних россиян, погибших или покалечившихся из-за увлечения зацепингом. Подростки общаются между собой в соцсетях и собираются небольшими группами для осуществления совместных поездок на крышах или между вагонами электричек. Какие меры принимаются для борьбы с этим опасным явлением? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Конечно, каждому подростку в голову не заглянешь, здесь нужно использовать современные технологии на базе искусственного интеллекта, анализировать посты в соцсетях, в группах. И мы, кстати, успешно такие вещи начинаем применять касательно пропаганды терроризма, экстремизма, так и по зацеперству. Сейчас активно расширяется спектр возможностей для обнаружения потенциальных правонарушений», - заверил парламентарий.

Он подчеркнул, что соцсети при всей своей способности моментально распространять информацию, в то же время и фиксируют правонарушения. Используемые сейчас алгоритмы поиска позволяют вычислять любую инициативу группу, которая пропагандирует в том числе и зацепинг.

Как отметил Милонов, полностью эти сообщества никогда не исчезнут, как не исчезнут и другие преступления, но их количество станет гораздо меньше. Кроме того, депутат предложил использовать в соцсетях рекламу, чтобы демонстрировать последствия увлечения зацепингом. В коротких видеороликах пострадавшие подростки будут рассказывать, как они получили увечья и потеряли здоровье.

«Социальные сети готовы помогать предотвращать подобного рода явления. Все, что сказано в соцсети, моментально может быть зафиксировано, и моментально может сработать алгоритм блокировки опасной информации. Кроме того, в правоохранительные органы может быть направлена соответствующая информация», - заверил Милонов.

Говоря о том, стоит ли на законодательном уровне запрещать распространение информации, популяризирующей зацепинг или руфинг (проникновение на крыши высотных зданий -прим. ред.), депутат подчеркнул, что уже сейчас законом запрещается пропаганда совершения административных правонарушений.

«Зацепинг - уже есть нарушение законодательства. За него предусмотрен штраф, наказание вплоть до административного ареста. Поэтому уже сейчас закон оставляет полную возможность привлекать к ответственности любого, кто предлагает этим заниматься», - заключил Виталий Милонов.

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