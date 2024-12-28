Каток, лес и бассейн: актер, исполняющий роль Деда Мороза, назвал самые необычные места выступлений

Работа Дедом Морозом в зимние праздники это тяжелое и необычное занятие. Тяжелое оно из-за напряженного графика и большого числа выступлений, а необычное — местами, куда зовут новогодних волшебников. Актер Михаил, который исполняет роль новогоднего волшебника, назвал сайту «Страсти» самые необычные локации, где ему пришлось побывать.

В большом материале, посвященном Дедам Морозам, актер рассказал, как стал заниматься этим ремеслом и сколько оно приносит денег. Также Михаил раскрыл, в каких, на его взгляд, необычных местах он выступал. А от одного из предложений артист даже отказался.

«Необычное место, где мы проводили праздник — каток, лес. Также предлагали устроить праздник прямо в бассейне для спортивной команды, но мы отказались», — заявил актер.

Ранее Дед Мороз из Санкт-Петербурга Артем рассказал о заработке за сезон. Так, по словам мужчины, в прошло году ему удалось поздравить порядка 70 семей.