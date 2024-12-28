«Удалось поздравить порядка 70 семей»: сколько зарабатывают актеры, которые играют Деда Мороза

До наступления Нового года остались считанные дни, а желающих заказать на свой праздник Деда Мороза становится все больше. Актеры, исполняющие роль новогоднего волшебника, в сезон максимально загружены работой. О том, сколько им приносит это занятие, сайту «Страсти» рассказал петербуржец Артем.

Житель Северной столицы играет Деда Мороза уже более 20 лет. В беседе с нами он привел цифры прошлого года, когда успел за зимние праздники дать порядка 70 выступлений.

«По заработку в прошлом году: удалось поздравить порядка 70 семей и заработать порядка 280 тысяч рублей. В этом году записей больше и стоимость моих услуг выше», — рассказал Артем.

Что касается потенциала, то при грамотном подходе, по словам актера, можно заработать еще больше. Речь идет о суммах до полумиллиона рублей.

«При грамотном подходе можно до 500 тысяч рублей за 3-3,5 недели заработать. Но нужно, чтобы уровень профессионализма был такой, чтобы люди были готовы платить за такое искусство», — заключил Артем.

Полное интервью с петербургским Дедом Морозом и еще двумя новогодними волшебниками вы можете прочитать по этой ссылке. В нем актеры рассказали, как пришли в это дело, сколько оно приносит денег, какие необычные случаи с ними происходили и что самое трудное в этой профессии.