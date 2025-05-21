«Катком по нам проехались»: Анастасия Малькова-Макеева рассказала о последствиях травли ее брака

Анастасия Малькова-Макеева призналась, что попала в реанимацию из-за травли ее брака. Актриса рассказала о последствиях хейта сайту «Страсти».

В 2021 году Анастасия вышла замуж за Романа Малькова. Супруги столкнулись с критикой, их пару разбирали психологи, гадалки, а на ТВ выходили передачи, порочащие честь Романа. Не выдержав давления, актриса попала в реанимацию с нервным срывом. В тот момент супруг стал главной поддержкой и опорой для нее.

«Не ссоримся, как нас не провоцировали, что якобы и у него, и у меня кто-то есть. Но им было очень сложно это сделать, потому что мы ни на один день с мужем не расстались. Один раз провели ночь порознь – в монастыре, где сказали: братья – сюда, сестры – туда. И несколько дней, когда самая травля была, все эти ужасные передачи выходили, и я попала в реанимацию с нервным срывом. А муж просто жил в машине под окнами больницы, не ездил вообще домой. И больше мы не расставались ни на один день. Уже пять лет», — призналась Малькова-Макеева.

По словам актрисы, в трудную минуту они решили найти защиту в вере: супруги обвенчались сразу после свадьбы. Анастасия считает, что обряд венчания стал для них спасением, хотя многие отговаривали их от этого шага.

«Когда на нас обрушились всеобщее негодование и травля со стороны хейтеров, прессы, какие-то гадалки на нас гадали, психологи нас разбирали, стало так обидно, как будто бы это первый и последний развод в истории человечества. Прямо катком по нам проехались. И в какой-то момент было так тяжело, что мы оба друг на друга посмотрели и сказали: «Нам надо под крыло Господа Бога, иначе мы просто не выдержим»», — пояснила артистка.

Полное интервью Мальковой-Макеевой об участии в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия», знаковых ролях и браке с Романом Мальковым читайте здесь.