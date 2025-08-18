«Капризов много»: отец Нюши выступил против мужчин из шоу-бизнеса для дочери

Отец и продюсер Нюши Владимир Шурочкин заявил на дне рождения певицы, что против отношений дочери с представителями шоу-бизнеса. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Если честно, сам пройдя школу шоу-индустрии, я своим дочкам мужчин среди коллег не желаю. Люди творческие - специфические. Капризов много, нюансов. Мне бы хотелось для дочерей более прагматичных кавалеров. Потому что шоу-бизнес — это такая шаткая почва», - разоткровенничался отец исполнительницы хита «Вою на Луну».

Владимир пояснил, что творческие люди непростые, и ему, как родителю, не хотелось бы для своих детей «неровностей в жизни».

«Но жизнь покажет. Надеюсь, все будет хорошо», - заключил Владимир Шурочкин.