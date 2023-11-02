Как анализ даты рождения влияет на успех: психолог цифр Пименова
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Многие люди задаются вопросом, как добиться успеха. По мнению психолога цифр и цвета Полины Пименовой, на этот вопрос может ответить нумерология. Она рассказала порталу «Страсти», как знание о влиянии чисел может помочь раскрыть таланты и реализовать свой потенциал.
В современном мире существует масса инструментов, как правильно ставить цели и достигать их. Рынок пестрит специалистами, готовыми прийти на помощь и привить нужные навыки. Но нельзя забывать об уникальности потенциала, заложенного в каждого человека и что именно может дать самый яркий результат, отмечает Пименов.
«Чтобы облегчить и осветить путь человека к вершинам, в быстро меняющихся условиях жизни, пришли на помощь знания о кодах в дате рождения, которые помогают выявить сильные качества для достижения целей», - рассказывает специалист.
Цели у человека могут быть многообразные и касаться абсолютно всех сфер жизни, с которыми он взаимодействует. Важна как личная реализация, так и профессиональная, поэтому и цели могут быть разно масштабными в зависимости от запроса человека.
Так нумерология помогает найти лучшие решения для достижения и гармоничной реализации умений и навыков внутри нас. Потенциал, что есть в каждом, порой заблокирован неверными шагами, когда человек идет наперекор себе и собственным ощущениям. Таким образом главное правильно увидеть, а для этого следует поставить жизнь на «паузу», заметить и помочь воплощаться желаниям души и задачам, которые необходимо реализовывать на протяжении всей жизни.
Полина Пименова
Психолог цифр и цвета
По словам психолога, в человеческой жизни существует три жизненных этапа.
Первый этап – это возраст от рождения до 30 лет. В этот период человек нарабатывает опыт. То есть стоит обращать внимание на свой путь и что в нем было, как это отразилось на вас. Поменялась ли ваша личность, изменились ли ваши ценности, какой опыт вы приобрели, что он вам дал?
Второй период примерно с 30 до 50/55 посвящен реализации полученных знаний. Период – действие, время, когда стоит отбросить страхи и идти вперед.
И третий – это после 55. То, к чему должен человек прийти. Каков ваш результат?
«Посмотрите на то, чего вы добились, однако не с целью отругать себя и сожалеть, а принять это как жизненный опыт, который является неотъемлемой частью вашей личности. Нумерология через анализ полной даты рождения значительно помогает понять не только какой вы человек, но и на что опираться, чтобы сделать свою жизнь яркой, счастливой и реализованной», - заключила психолог цвета и цифр.
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