Как анализ даты рождения влияет на успех: психолог цифр Пименова

Многие люди задаются вопросом, как добиться успеха. По мнению психолога цифр и цвета Полины Пименовой, на этот вопрос может ответить нумерология. Она рассказала порталу «Страсти», как знание о влиянии чисел может помочь раскрыть таланты и реализовать свой потенциал.

В современном мире существует масса инструментов, как правильно ставить цели и достигать их. Рынок пестрит специалистами, готовыми прийти на помощь и привить нужные навыки. Но нельзя забывать об уникальности потенциала, заложенного в каждого человека и что именно может дать самый яркий результат, отмечает Пименов.

«Чтобы облегчить и осветить путь человека к вершинам, в быстро меняющихся условиях жизни, пришли на помощь знания о кодах в дате рождения, которые помогают выявить сильные качества для достижения целей», - рассказывает специалист.

Цели у человека могут быть многообразные и касаться абсолютно всех сфер жизни, с которыми он взаимодействует. Важна как личная реализация, так и профессиональная, поэтому и цели могут быть разно масштабными в зависимости от запроса человека.