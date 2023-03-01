Какие трансформации несет в нашу жизнь 2023 год и почему март будет самым турбулентным

По словам Дарьи Григорян, одна из глобальных ценностей наступившего года – информация , поэтому у руля будут стоять владельцы социальных сетей и мессенджеров. В финансовой системе нас также ждут большие перемены. Специалист поясняет, что в 2023 году уйдут старые валюты , а на смену им придет новая формация денег.

«Встроиться во все эти перемены смогут люди, которые осознают свои уникальные качества и готовы идти вперед, несмотря на риски. Люди, которые не бояться проявляться в мир. Их в этом году ждет значительный рост, в том числе в финансах», - подчеркивает астролог.

Именно такие люди смогут изменить свою жизнь за 2023 год. Однако, чтобы не биться в чужие ворота и выбрать свой уникальный путь и на нем добиться успеха, придется сильно постараться и правильно использовать свои ресурсы. Дарья Григорян убеждена, что в осознании своей аутентичности людям может помочь, например, натальная карта и астрологическая стратегия.

Напомним, ранее мы поговорили с тарологом Саоной, которая рассказала о том, каким знакам Зодиака в этом году больше всех повезет в любви. Установить глубокую связь и удивить себя новым уровнем открытости смогут четыре знака.