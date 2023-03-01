Какие трансформации несет в нашу жизнь 2023 год и почему март будет самым турбулентным
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С начала 2020 года мир потрясает своей динамикой. Многие астрологи сходятся во мнении, что текущий 2023-й будет не менее ошеломительным. Несмотря на то, что горизонт планирования продолжает то сокращаться, то расширяться, понимание курса движения вносит некоторую ясность и спокойствие. Астролог, бизнес-консультант, специализирующийся на стратегическом и бизнес-планировании Дарья Григорян рассказала сайту-изданию «Страсти», какие трансформации начавшийся 2023 год принесет с собой в нашу жизнь и к каким изменениям стоит хотя бы ментально себя настроить.
2023 год будет не менее турбулентным, чем 2022 год. Геополитическая ситуация будет продолжать меняться, но гораздо быстрее. Нас ждет глобальное изменение цивилизации. Особенно трансформационным выдастся март: он погрузит нас в новую реальность, которую мы себе даже представить не могли.
Дарья Григорян
Астролог, бизнес-консультант, специализирующийся на стратегическом и бизнес-планировании
По словам Дарьи Григорян, одна из глобальных ценностей наступившего года – информация, поэтому у руля будут стоять владельцы социальных сетей и мессенджеров. В финансовой системе нас также ждут большие перемены. Специалист поясняет, что в 2023 году уйдут старые валюты, а на смену им придет новая формация денег.
«Встроиться во все эти перемены смогут люди, которые осознают свои уникальные качества и готовы идти вперед, несмотря на риски. Люди, которые не бояться проявляться в мир. Их в этом году ждет значительный рост, в том числе в финансах», - подчеркивает астролог.
Именно такие люди смогут изменить свою жизнь за 2023 год. Однако, чтобы не биться в чужие ворота и выбрать свой уникальный путь и на нем добиться успеха, придется сильно постараться и правильно использовать свои ресурсы. Дарья Григорян убеждена, что в осознании своей аутентичности людям может помочь, например, натальная карта и астрологическая стратегия.
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