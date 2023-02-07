Каким знакам Зодиака в этом году больше всех повезет в любви

ТЕЛЕЦ

Телец – один из тех знаков зодиака, которым в этом году повезет в любви. В первой четверти года вас ожидает активный период, но, когда вы вступите в летние месяцы, глубокие желания выйдут на поверхность. В отношениях, перспектива которых была туманна, произойдут большие подвижки. Отношения немного утомят вас, когда вы вступите в сентябрь, из-за чего вы захотите избежать ответственности, но ближе к концу года вполне вероятно, что вы отправитесь в плавание за новой любовью или переведете свои нынешние отношения на новый уровень.

ВОДОЛЕЙ

Если рассматривать перспективы личной жизни Водолеев в этом году, то шансы найти родственную душу кажутся очень высокими. Особенно в первые месяцы года, когда вместо того, чтобы, как всегда, делать холодные и рациональные шаги, Водолеи будут готовы пуститься в омут с головой и отдаться страстному и авантюрному роману. Вполне возможно, что вы встретите людей, которые, по вашему мнению, идеально вам подходят. Когда вы найдете этого человека, вы установите глубокую связь и удивите сами себя новым уровнем открытости.

ВЕСЫ

В этом году ваши отношения окажутся гораздо более стабильными и устойчивыми. Но эта стабильность не значит, что вы не встретите кого-то нового, если вы сейчас одиноки. В ваших отношениях будет преобладать чувство спокойствия, мира и доверия. У вас могут быть разногласия с новым или старым партнером по поводу эгоизма и совместных целей, но во второй половине года ваши отношения будут стоять на гораздо более прочном фундаменте.

РАК

Раки часто чувствительны к чувствам и ожиданиям своего партнера. В отношениях они требовательны. В этом году все будет немного иначе. До конца апреля вы будете вполне счастливы в любви, не нагружая себя и свою вторую половинку лишней драмой. Вы станете более зрелыми в отношениях. Вы будете отправляться в дальние путешествия со своим возлюбленным или супругом и наслаждаться единением. Заметно возрастет привлекательность одиноких Раков, а ответы противоположного пола будут смелее.