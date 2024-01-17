«Какие только образы он мне не предлагал»: Владимир Сычев рассказал о работе с режиссером Сариком Андреасяном

Актер Владимир Сычев рассказал о работе с режиссером Сариком Андреасяном. Они успели посотрудничать во многих проектах и на это останавливаться не собираются. По словам звезды «Физрука», постановщик предлагает ему разноплановых героев, и ему это нравится.

В интервью порталу «Страсти» Сычев признался, что именно Сарик – тот самые режиссер, который видит в нем не только криминального авторитета. Порой он предлагает актеру играть тех персонажей, о которых он даже никогда не думал. Например, в сериале «Жизнь по вызову» Сычев согласился участвовать только из-за доверия к Андреасяну.

«С Сариком, да, дружим не первый год, и работаем. Какие только образы он мне не предлагал, надеюсь, еще будут те герои и персонажи, которых мне еще играть не приходилось. Чем мне нравится с Сариком Андреасяном сотрудничество, - он предлагает совершенно разные образы и разные амплуа, дает возможность реализовать свои способности и возможности. А это для каждого актера очень важно», - поделился Сычев.

По словам артиста, роль в «Жизни по вызову» ему показалась сомнительной, но сейчас он не жалеет, что согласился на нее.

«Я скажу честно, если бы не Сарик, я бы в этом проекте не сыграл, потому что роль вообще такая сомнительная. Здесь, конечно, я согласился только из-за наших с ним отношений и предыдущих работ. Но нисколько на самом деле не пожалел. Хотя очень сложно было мне играть этого героя. Была полная свобода действий. Вот у Сарика всегда: если ты видишь так, то делай так. Поэтому если что-то тебя смущает, то он готов с тобой какие-то моменты или сомнения обсудить. Поэтому рад, что все-таки согласился», - рассказал Владимир.

К слову, Сычев активно работает и с женой Андреасяна. С актрисой Лизой Моряк он сыграл уже во многих проектах, один из последних – сериал «Мендельсон».

«Лиза (Елизавета Моряк – прим. «Страсти») замечательная, талантливая актриса, потрясающая партнерша. И очень легко и комфортно было с ней работать на площадке. С огромным удовольствием продолжим наше сотрудничество», - поделился артист.

Интервью с Владимиром Сычевым о ролях, амплуа и пополнении в семье читайте на сайте «Страсти».