Какие операции нужно делать до 30, а какие после: пластический хирург Белый

В последнее время к пластической хирургии обращаются все больше людей, мечтающих усовершенствовать внешность. Однако не стоит забывать, что одни вмешательства желательно проводить в 30 лет, в то время как с другими запросами можно спокойно подождать до 45-55. Пластический хирург Игорь Белый рассказал порталу «Страсти», в каком возрасте стоит прибегать к конкретным процедурам.

До тридцати

Ошибочно полагать, что в молодом возрасте у пациентов нет проблем, которые хотелось бы исправить. У одних людей нависшие веки передаются как наследственный фактор, у других наблюдается заметная асимметрия лица или жировая прослойка на подбородке. Именно поэтому до тридцати лет, в целях устранения определенных дефектов, есть смысл прибегнуть к блефаропластике, исправлению асимметрии бровей, или липосакции подбородка, поскольку косметологией тут не обойтись, считает эксперт.

После тридцати

Обычном в данном возрасте впервые начинает проявляться такая проблема, как нависшие веки, создающие тяжелый взгляд. Блефаропластика корректирует этот недостаток внешности, раскрывая взгляд и придавая лицу моложавость.

«Также в указанном возрастном промежутке есть смысл прибегнуть к маммопластике. Как правило, большинство женщин к тридцати годам проходят первые и даже вторые роды. Из-за особенностей нового положения, со временем они отмечают потерю упругости, обвисание некогда пышного и упругого бюста, поэтому маммопластика становится очень актуальной как раз после тридцати лет», - отмечает Белый.

После сорока

После сорока лет начинают заметно проявляться признаки старения: птоз век, брыли, малярные мешки, потеря упругости кожи в связи со снижением синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты. Самым лучшим решением будут чек-лифтинг (омоложение центральных участков лица и век), топ-лифтинг (подтяжка в области лба) и прима-лифтинг (подтяжка нижней трети лица), либо комплекс из нескольких операций, «все зависит от показаний», поясняет пластический хирург.