Помогут ли патчи избавиться от морщин вокруг глаз: вся правда от бьюти-эксперта
Бьюти-эксперт Атланова рассказала, могут ли патчи избавить от морщин вокруг глаз.
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Патчи являются одним из самых популярных средств для домашнего ухода за нежной зоной вокруг глаз. Одни верят в их эффективность, а другие считают пустой тратой денег. Основатель сети студий эпиляции и эстетики в Москве, сертифицированный трекер, производитель косметики Дарья Атланова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что это: волшебное средство для омоложения или очередная уловка маркетологов.
Патчи в косметологии – это наклейки, пропитанные различными составами. Слово «патч» в IT означает быструю коррекцию ошибки или дефекта, то есть это экспресс-уход. Они разработаны для уменьшения отеков, осветления темных кругов, разглаживания мелких морщин и улучшения состояния кожи вокруг глаз. В составе многих патчей есть натуральные ингредиенты, такие как алоэ вера, гиалуроновая кислота и экстракты растений.
Чем помогут патчи
- Уменьшат припухлости, «мешки» под глазами. Особенно те, что с кофеином – он улучшает кровообращение и выводит лишнюю жидкость из тканей;
- Увлажнят кожу – т.е., что с гиалуроновой кислотой;
- С пантенолом, витаминами А и С – осветлят темные круги, сделав взгляд свежим и отдохнувшим;
- Омолодят. Патчи с коллагеном, пептидами или экстрактами водорослей могут сгладить мелкие морщинки. С глубокими они не справятся.
Патчи: какие бывают
Гидрогелевые. Самые популярные. Состоят из полимера с эссенцией, которая питает кожу.
Тканевые. Сделаны из хлопчатобумажного или нетканого материала, пропитанного гелем или сывороткой с активными компонентами.
Коллагеновые. Состоят из природного коллагена, который растворяется при намокании.
Несколько рекомендаций, как использовать патчи
Патчи клеят на предварительно очищенную кожу. Кожа наиболее восприимчива к питательным веществам после аппаратной чистки, бани или сауны.
20 минут достаточно, потом они высыхают и стягивают кожу.
После снятия патчей сделайте легкий массаж вокруг глаз для улучшения микроциркуляции.
Жидкость, которая осталась в баночке, нанесите на шею и зону декольте.
Для лучшего эффекта перед использованием подержите средство в холодильнике.
Не только под глаза
Изначально патчи придумали для зоны под глазами, но их можно использовать для всего лица, клеить на лоб от мимических морщин, носогубные складки. Есть в продаже гидрогелевые наклейки в форме губ.
«Да, патчи способны реанимировать внешность на несколько часов, убрать следы усталости и придать свежий вид. Но ждать от них эффекта блефаропластики не стоит. Они, как и любые косметические средства, воздействуют только на верхний слой кожи, потому что кожа – защитный барьер и не пропускает вещества внутрь организма. Они могут помочь, если изменения незначительные и нет физиологических причин. Хронический стресс, недосып и болезни они вряд ли замаскируют».
Дарья Атланова
Основатель сети студий эпиляции и эстетики в Москве, сертифицированный трекер, производитель косметики