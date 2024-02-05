Какие мужчины звонят в секс по телефону: отвечает сексолог Тропина

Несмотря на то, что секс по телефону был популярен в 2000-е года, до сих пор есть мужчины, которые пользуются данной услугой. Портал «Страсти» пообщался с сексологом Еленой Тропиной и узнал, какие клиенты есть у этого бизнеса.

По словам эксперта, как правило, звонят в секс по телефону люди, не желающие либо в данный момент, либо в принципе вступать в половой контакт. Но при этом им необходим всплеск гормонов.

«Нередко на это идут люди, обладающие комплексами, блоками, травмами от предыдущего сексуального опыта, такой вид «секса» для них безопасен, вследствие отсутствия непосредственного контакта с партнершей», - пояснила сексолог.

Также Тропина подчеркнула, что мужчины, любящие секс по телефону, нередко имеют внутренние барьеры. Для них такой вид интима гораздо приятнее и безопаснее, чем реальный половой акт с женщиной.

«Да, мужчины, действительно, готовы за это платить, и порой, платить даже больше, чем за секс с проституткой. Это факт. Почему? Потому что, не видя человека, снимаются многие барьеры, и он способен «проявить» все свои самые запретные, даже для себя самого фантазии, не заботясь о стыде и стеснении, не отвлекаясь на визуальные стимулы, получая максимальную степень сосредоточения на своем внутреннем мире», - рассказала эксперт.

Не исключила сексолог и категорию женатых среди клиентов данного бизнеса. По ее мнению, есть мужчины, которые считают, что подобные «звонки» не являются изменой.

«Для мужчин женатых многие годы, и уже утративших прежнее влечение к супруге, этот вид секса выступает как «стимулятор» прежнего влечения, и они не считают это изменой», – заключила Елена Тропина.

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