Какие финансовые дела нужно закрыть до Нового года: советы психолога Ивановой

Многие из нас любят подводить итоги года, желая оставить за бортом отжившее, чтобы отправиться в новую главу своей жизни без тяжестей и сожалений. Финансовый аналитик и психолог Наталья Иванова рассказала порталу «Страсти», выполнение каких практик поможет навести порядок в денежных делах и достигнуть успеха в новом году.

По словам специалиста, нередко если мы что-то эмоционально несем с собой длительный период, то это оттягивает наши силы и внимание. Как в компьютере — программа запущена и продолжает работать, даже если мы сейчас переключились на другие дела, забирая много энергии. Именно поэтому психолог рекомендует проводить анализ прошедших событий, состоящий из нескольких частей.

Структурирование

Проанализируйте, какие события и дела вызывают ваше эмоциональное застревание – будто что-то не решено, не доделано, не удовлетворяет вас. Это может быть финансовый вопрос, а может и любой другой.

Выпишите эти события и дела, опишите, что вы чувствуете. Следующей колонкой выпишите, что вы хотели сделать, но не смогли, или какое решение хотели бы принять, но почему-то не можете.

Когда вы все выписали и структурировали, посмотрите — можете ли вы сейчас принять эти решения или что вам необходимо сделать, чтобы их принять.

«Подумайте, какие позитивные выгоды из этой ситуации вы вынесли, даже если она была не закрыта и эмоциональна не решена, что вы смогли благодаря ей решить, создать или получить. Запишите это отдельной строчкой», - поясняет Иванова.