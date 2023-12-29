Какие финансовые дела нужно закрыть до Нового года: советы психолога Ивановой
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Многие из нас любят подводить итоги года, желая оставить за бортом отжившее, чтобы отправиться в новую главу своей жизни без тяжестей и сожалений. Финансовый аналитик и психолог Наталья Иванова рассказала порталу «Страсти», выполнение каких практик поможет навести порядок в денежных делах и достигнуть успеха в новом году.
По словам специалиста, нередко если мы что-то эмоционально несем с собой длительный период, то это оттягивает наши силы и внимание. Как в компьютере — программа запущена и продолжает работать, даже если мы сейчас переключились на другие дела, забирая много энергии. Именно поэтому психолог рекомендует проводить анализ прошедших событий, состоящий из нескольких частей.
Структурирование
Проанализируйте, какие события и дела вызывают ваше эмоциональное застревание – будто что-то не решено, не доделано, не удовлетворяет вас. Это может быть финансовый вопрос, а может и любой другой.
Выпишите эти события и дела, опишите, что вы чувствуете. Следующей колонкой выпишите, что вы хотели сделать, но не смогли, или какое решение хотели бы принять, но почему-то не можете.
Когда вы все выписали и структурировали, посмотрите — можете ли вы сейчас принять эти решения или что вам необходимо сделать, чтобы их принять.
«Подумайте, какие позитивные выгоды из этой ситуации вы вынесли, даже если она была не закрыта и эмоциональна не решена, что вы смогли благодаря ей решить, создать или получить. Запишите это отдельной строчкой», - поясняет Иванова.
«Возвращение сознания», метод Николая Линде
Далее необходимо сесть, закрыть глаза и сказать себе: «Я разрешаю себе вернуть все частички своего сознания, которые где-либо остались». После этого нужно расслабиться. Ваше бессознательное подскажет вам, как это будет происходить. Вы увидите какие-то образы, которые к вам обращаются, разрешите себе принять все частички сознания, которые будут возвращаться к вам. Наблюдайте за процессом в течение 5-10 минут.
Наталья Иванова
Финансовый аналитик, психолог
«Возврат энергии»
Следующий шаг – нужно закрыть глаза и мысленно разрешить себе вернуть всю энергию, которая осталась в тех или иных событиях.
«Прошлое уже не может реализоваться, будущее еще не реализовалось, а в текущий момент вы можете создать какие-то изменения. Для этого вы расслабляетесь и мысленно представляете, как та энергия, которая застряла в каких-то ситуациях, просто возвращается к вам. Это упражнение нужно выполнять примерно пять минут», - подчеркивает она.
Сравнение
Теперь можно вернуться к первому списку и пробежаться по нему уже новым взглядом. Сравните, какие события и решения вы можете принять уже сейчас и что дополнительно способны сделать по этим ситуациям. Возможно, что-то вы начнете реализовывать прямо в эту минуту или запланируете это для будущего.
«И обязательно перед наступлением нового года сделайте еще одно упражнение — разрешите себе увидеть те ресурсы, те эмоциональные положительные моменты, которые вы хотели бы с собой забрать в 2024-й. Вы можете мысленно наполнить свой следующий год этими состояниями. Желаю вам счастливого Нового года!» - заключила психолог Наталья Иванова.
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