Какие 5 предметов мужского гардероба оценит любая женщина: мнение стилиста Червовой
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Составить грамотный мужской гардероб — задача не из простых. Помимо выбора моделей, важно обращать внимание на ткани и аксессуары. Стилист Лена Червова назвала для портала «Страсти» 5 предметов мужского гардероба, которые точно привлекут внимание женщин.
Casual-костюм
По словам специалиста, хороший, качественный костюм, состоящий из брюк и пиджака — основа мужского гардероба. И речь не про банальный синий костюм. Узкие брюки должны хорошо сидеть и иметь правильную длину, а жакет — быть по размеру.
«Из цветовой гаммы отдайте предпочтение черному, серому, коричневому и принту в клетку. Такой образ стоит надевать в повседневной жизни с футболкой и кедами», - поясняет Червова.
Рубашка из хлопка
Качественная рубашка — еще одна необходимая база. Стилист подчеркивает: ткань не должна просвечивать, а рукава должны быть правильной длины. Их можно при желании аккуратно подвернуть – получится отличный летний образ.
Комбинировать рубашку желательно с синими джинсами и ремнем. Важно, чтобы у рубашки был широкий, а не узкий ворот. Цвета могут быть разными: от белого и голубого до клетки.
Лена Червова
Стилист
Украшения
Данный прием мужчины используют редко. Важно, чтобы украшения были соразмерными.
«Советую выбрать кольца, браслеты или даже ожерелья на шее. Варианты в металле хорошо смотрятся и добавляют стиля в любой образ», - добавляет эксперт.
Косуха
В гардероб можно добавить рок-стайла — кожаную косуху. Такой элемент в одежде всегда ассоциируется у женщин с брутальностью. Лучше отдать предпочтение косухам из плотной, натуральной кожи и слегка оверсайз-моделям. Ее можно носить не один сезон, и она всегда будет актуальна.
Черная водолазка
Черная водолазка считается одним из самых сексуальных элементов в гардеробе. Жарким летним днем составлять образы с водолазкой будет проблематично, но это идеальный вариант для вечерней прогулки после дождя или осенне-зимнего периода. Модель не должна быть сильно прилегающей к телу, наоборот, немного оверсайз, и выполнена из натуральной ткани — например, из кашемира.
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