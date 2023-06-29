Какие 5 предметов мужского гардероба оценит любая женщина: мнение стилиста Червовой

Составить грамотный мужской гардероб — задача не из простых. Помимо выбора моделей, важно обращать внимание на ткани и аксессуары. Стилист Лена Червова назвала для портала «Страсти» 5 предметов мужского гардероба, которые точно привлекут внимание женщин.

Casual-костюм

По словам специалиста, хороший, качественный костюм, состоящий из брюк и пиджака — основа мужского гардероба. И речь не про банальный синий костюм. Узкие брюки должны хорошо сидеть и иметь правильную длину, а жакет — быть по размеру.

«Из цветовой гаммы отдайте предпочтение черному, серому, коричневому и принту в клетку. Такой образ стоит надевать в повседневной жизни с футболкой и кедами», - поясняет Червова.

Рубашка из хлопка

Качественная рубашка — еще одна необходимая база. Стилист подчеркивает: ткань не должна просвечивать, а рукава должны быть правильной длины. Их можно при желании аккуратно подвернуть – получится отличный летний образ.