Дизайнер Антонова: 6 вещей, которые лучше не надевать этим летом
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Модные тенденции приходят и уходят сезон за сезоном, год за годом. Если вы – заядлая модница, то для вас это не новость, и вы, скорее всего, сможете заметить изменения в тенденциях самостоятельно. Если же вы обычная девушка, которая просто хочет не выделяться на фоне других этим летом благодаря своему несовременному выбору одежды, вам может понадобиться небольшая помощь в отслеживании того, что в моде, а что нет. Дизайнер Валерия Антонова (Утушкина) подсказала нашим читательницам, каких именно тенденций следует избегать в новом сезоне.
Мини-юбки
В то время как юбки макси и миди взлетели к популярности в новом сезоне, мини-юбки продолжили свое погружение в безвестность. Если вы в отличной форме и хотите продемонстрировать свои стройные ноги, экстремальные разрезы и полупрозрачные ткани – более актуальные способы это сделать, поясняет специалист.
Джинсы и юбки с высокой талией
Мы прошли долгие годы, когда в моде были модели с высокой талией и мы ценили их за возможность скрыть лишние объемы в области талии и недостаточные – в области ягодиц. Однако, ничто не может остановить вращение колеса трендов. Снова наступает сезон, когда в моде будут варианты джинсов и юбок с низкой посадкой.
Леггинсы
Стилисты всегда настаивали на том, что леггинсы не взаимозаменяемы с брюками, и сегодня они, наконец, победили. По крайней мере, в этом сезоне. Хотя под сарафаны леггинсы по-прежнему можно надевать, летом 2023 года они выйдут из моды как самостоятельный вариант.
Вырезы на плечах
Классический вариант для тех, кто любит ощущать летний бриз, не выставляя напоказ полные руки – это плечевой вырез. Однако этот стиль уже официально отжил свое – во всяком случае, на данный момент. Вместо него дизайнер рекомендует отдавать предпочтение традиционным рукавам или даже топам без рукавов.
Джинсовая одежда с эффектом потертости
Не волнуйтесь, джинсовые шорты по-прежнему являются вполне приемлемым вариантом для лета 2023 года. Однако рваные и/или деформированные варианты смотрятся довольно устаревшими в наши дни. Если вы хотите, чтобы вас считали модной на любом мероприятии, которое вы посетите в теплую погоду, придерживайтесь более полированных, неповрежденных вариантов джинсовой одежды.
Валерия Антонова (Утушкина)
Дизайнер
Платья-футляры
Платья-футляры на данный момент наслаждаются своим последним днем под солнцем. Этим летом строгий и консервативный стиль – вне игры, а веселый и свободный – в тренде.
«Попробуйте заменить платье-футляр на причудливое платье-макси, повседневное платье-рубашку или сарафан. Если вы работаете в офисе, конечно, оставьте платье-футляр для деловых целей», - заключила специалист.
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