Дизайнер Антонова: 6 вещей, которые лучше не надевать этим летом

Модные тенденции приходят и уходят сезон за сезоном, год за годом. Если вы – заядлая модница, то для вас это не новость, и вы, скорее всего, сможете заметить изменения в тенденциях самостоятельно. Если же вы обычная девушка, которая просто хочет не выделяться на фоне других этим летом благодаря своему несовременному выбору одежды, вам может понадобиться небольшая помощь в отслеживании того, что в моде, а что нет. Дизайнер Валерия Антонова (Утушкина) подсказала нашим читательницам, каких именно тенденций следует избегать в новом сезоне.

Мини-юбки

В то время как юбки макси и миди взлетели к популярности в новом сезоне, мини-юбки продолжили свое погружение в безвестность. Если вы в отличной форме и хотите продемонстрировать свои стройные ноги, экстремальные разрезы и полупрозрачные ткани – более актуальные способы это сделать , поясняет специалист.

Джинсы и юбки с высокой талией

Мы прошли долгие годы, когда в моде были модели с высокой талией и мы ценили их за возможность скрыть лишние объемы в области талии и недостаточные – в области ягодиц. Однако, ничто не может остановить вращение колеса трендов. Снова наступает сезон, когда в моде будут варианты джинсов и юбок с низкой посадкой .

Леггинсы

Стилисты всегда настаивали на том, что леггинсы не взаимозаменяемы с брюками, и сегодня они, наконец, победили. По крайней мере, в этом сезоне. Хотя под сарафаны леггинсы по-прежнему можно надевать , летом 2023 года они выйдут из моды как самостоятельный вариант.

Вырезы на плечах

Классический вариант для тех, кто любит ощущать летний бриз, не выставляя напоказ полные руки – это плечевой вырез. Однако этот стиль уже официально отжил свое – во всяком случае, на данный момент. Вместо него дизайнер рекомендует отдавать предпочтение традиционным рукавам или даже топам без рукавов.

Джинсовая одежда с эффектом потертости