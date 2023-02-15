«Все эти песни мои»: как композитор Виктор Резников повлиял на карьеру Аллы Пугачевой

Талант композитора и поэта Виктора Резникова невозможно недооценивать – без знания нотной грамоты он сочинял настолько уникальные песни, что их не могли обходить стороной главные герои советской эстрады 80-х. Одной из звезд, очаровавшихся творчеством Резникова, стала Алла Пугачева. О том, как они познакомились, рассказала passion.ru супруга поэта и музыканта Людмила Резникова.

Знакомство с Аллой Пугачевой

По словам Людмилы, приятели решили разыграть Виктора, сказав, что Алла ждет его в гостинице «Европейская» (Пугачева была в Ленинграде с концертом), чтобы услышать его песни. Поверить в это было можно: среди певцов и музыкантов тогда уже начали ходить слухи о молодом и талантливом ленинградском композиторе.

Виктор постучал в дверь гостиничного номера, его спросили: «Кто это?», он ответил: «Резников». И пока открывавший соображал, что произошло с внешностью поэта Ильи Резника (так в первый, но не в последний раз композитора и поэта Виктора Резникова перепутали с поэтом Ильей Резником), Виктор зашел в номер певицы.

– Ну, что, песни показать хочешь? - догадалась Алла.

– Ага, - ответил Резников.

– Ну, показывай.

В большом и роскошном номере был рояль. Виктор сел перед инструментом и сыграл для начала «Улетай, туча!». Алла откинула волосы и сказала: «Уже ничего, давай еще» . Виктор продолжил.

«Все эти песни мои», - сказала Пугачева .

«Не так много песен Виктора Резникова спела Пугачева: «Улетай, туча!», «Бумажный змей», «Примета», «Телефонная книжка», «Солдатка» … Но встреча с Аллой была для композитора, безусловно, очень значимой», - подчеркивает Людмила Резникова.

Чуть позже Алла Пугачева приехала в Ленинград и сняла 40-минутный фильм о Викторе Резникове.