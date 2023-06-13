Как понять, что мужчина о вас думает: 5 признаков от психолога Ракова

Вы познакомились с мужчиной, и он вам понравился. Но как узнать, насколько он вовлечен в начинающиеся отношения? А вдруг это обычная мимолетная встреча, которая ничего не несёт? Узнали у психолога, коуча Павла Ракова, на что стоит обратить внимание, чтобы определить истинные намерения мужчины.

1. Изучайте язык тела

Первым делом изучите язык тела будущего партнера, советует специалист. Даже если он хорош в контроле своих эмоций, некоторые жесты его выдадут с головой. Например, стопы, развёрнутые к вам, если вы сидите за одним столом. Для вас влюбленный мужчина будет всегда открыт, о чем будет свидетельствовать отсутствие закрытых поз – скрещенных ног и рук. Возможно, он будет тайком кидать на вас самые пристальные взгляды и стараться случайно прикоснуться к вашей руке или плечу, а то и приобнять за талию. И, конечно, при разговоре джентльмен обязательно посмотрит вам в глаза, а не в декольте.

«Если вы увидели сальный взгляд, который просто бороздит ваши округлости, увы, о высоких чувствах речи здесь не идёт. Такой тип видит в вас лишь сексуальный объект, но не возлюбленную», - поясняет Раков.

2. Наблюдайте за социальными сетями

Речь идёт не о том, чтобы следить за понравившимся парнем в соцсетях. Напротив, пронаблюдайте, что он делает в вашем аккаунте. Каким фотографиям ставит лайки, как часто комментирует посты, с каких слов начал общение в личной переписке, насколько регулярно выходит на связь. Если мужчина ежедневно уделяет внимание вашей виртуальной жизни, то вы его явно чем-то заинтересовали. Только умейте отделять сталкеров, от адекватных представителей сильного пола, советует психолог.

3. Не просите о помощи

«Ничего не просите», - сказал однажды герой булгаковского романа. А зачем? Сами всё дадут, сами всё принесут. Попробуйте поупражняться в подобном на понравившемся мужчине. Сообщите ему о своих затруднениях, представив это в разговоре как обычный факт, но о помощи не просите. Влюбленный человек сам предложит несколько способов выхода из затруднительного положения, да ещё и покажет, что надо сделать и к кому обратиться.

4. Ловите признаки ревности

Коуч убежден: неравнодушный к вам человек так или иначе выкажет свою ревность. Например, к бывшему молодому человеку или назойливому шефу-мужчине. И вот тут главное не перепутать! Ревность должна быть лишь представителям сильного пола, но не к подругам. Если ваш избранник начинает ревновать к приятельницам, то это не очень хороший звонок. Возможно, он делает лишь один властвовать над вами, и вообще тот ещё домашний тиран. А значит, потом запросто обрежет все связи супруги, оставив её в полном одиночестве.

5. Следите за скоростью ответов

Скорость его ответов на ваши сообщения, звонки или голосовые тоже очень важна. Если мужчина отвечает мгновенно, то он точно скучает, уверяет Раков. Даже при рабочем аврале он всё равно выкроит минутку, чтобы узнать, как ваше настроение, что происходит у вас в офисе или дома, обязательно назначит встречу или поддержит своим войсом. Другое дело, когда ваш избранник или новый знакомый не отвечают сутками. При этом часто ссылаясь на мифическую занятость.