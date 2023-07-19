Как выглядеть выше и стройнее: дизайнер Жанна Колесник назвала 5 лайфхаков для россиянок

2. Однотонные комплекты Например, топ и юбка или водолазка с брюками. Во-первых, это стилистическое решение сейчас на пике моды. Во-вторых, такие дуэты легко позволяют добиться желанной вертикали и визуально удлинить рост. Причем, не обязательно останавливаться на традиционно «стройнящем» черном. Вы удивитесь, но и нежный сливочный оттенок поможет добиться такого же эффекта. Также присмотритесь к бежевым и графитовым тонам.

Еще один лайфхак: визуально «сбросить» несколько лишних килограммов поможет комплект из ткани с мелким принтом, только следите, чтобы он был актуальным.

3. Мини-юбка или укороченные шорты

Классическая рекомендация по визуальному увеличению роста, которая работает всегда. Просто максимально откройте ноги, при этом для гармоничного и эстетичного лука будет правильно верх тела не оголять. Обратите внимание на комплекты типа шорты + рубашка или мини-юбка + блузка с рукавами. Как и в предыдущей рекомендации, здесь тоже наилучшим образом сработают именно однотонные комплекты либо мелкий принт.

4. Вертикаль в аутфите

Например, расстегнутый пиджак или небрежно накинутый плащ нараспашку мгновенно добавят в образ стиля, роста и стройности. Лучше всего в этой рекомендации работают однобортные изделия контрастного с нижнем слоем цвета. Например, удачным и всегда уместным будет сочетание белой футболки и черного пиджака.

5. Изделия вытянутой «прямоугольный» формы

Например, трикотажные платья, сужающиеся к низу. Они не только великолепно подчеркивают формы, но и позволяют казаться выше за счет создания того самого гармоничного силуэта. Как и предыдущие, это правило работает даже с обувью на плоском ходу, не говоря уже о каблуках. Также вы можете использовать для достижения этого эффекта однотонное платье-комбинацию и босоножки того же оттенка.

Ранее мы рассказывали о том, какие три оттенка в одежде всегда смотрятся дорого.