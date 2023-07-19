Как выглядеть выше и стройнее: дизайнер Жанна Колесник назвала 5 лайфхаков для россиянок
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Правильно подобранная одежда способна сотворить чудеса с фигурой. Если относительно идеальных объёмов груди и бедер у каждой девушки свои представления, то в желании увеличить рост и добиться эффекта стройности сходятся практически все. Дизайнер и основательница бренда TatiKa Wear Жанна Колесник рассказала порталу «Страсти», какие вещи помогут выглядеть выше.
1. Высокая талия и максимальная длина брюк/джинс
Если предпочитаете брюки, выбирайте палаццо, если джинсы – модель wild leg. Прямо сейчас это горячий тренд, но и долгое время спустя модель останется актуальной. Wild leg идеально садятся практически на любую фигуру и создают красивый визуал.
Важные нюансы:
• такие джинсы должны быть сшиты из мягкого, но плотного денима, чтобы хорошо держали форму;
• посадка должна быть четко по талии на 1-2 см ниже пупка;
• длина должна устремляться в пол, никаких «подстрелянных» штанин.
Если вы невысокого роста, выбирайте модели с необработанным нижним краем, чтобы за пару взмахов ножниц довести длину до идеала самостоятельно. А если ваша любимая модель mom Jeans, то здесь, наоборот, показывайте щиколотки, чтобы создать более изящный образ. Также обратите внимание на посадку задних карманов, они не должны располагаться слишком низко, иначе это сделает ягодицы тяжелее, а ноги короче.
2. Однотонные комплекты Например, топ и юбка или водолазка с брюками. Во-первых, это стилистическое решение сейчас на пике моды. Во-вторых, такие дуэты легко позволяют добиться желанной вертикали и визуально удлинить рост. Причем, не обязательно останавливаться на традиционно «стройнящем» черном. Вы удивитесь, но и нежный сливочный оттенок поможет добиться такого же эффекта. Также присмотритесь к бежевым и графитовым тонам.
Еще один лайфхак: визуально «сбросить» несколько лишних килограммов поможет комплект из ткани с мелким принтом, только следите, чтобы он был актуальным.
3. Мини-юбка или укороченные шорты
Классическая рекомендация по визуальному увеличению роста, которая работает всегда. Просто максимально откройте ноги, при этом для гармоничного и эстетичного лука будет правильно верх тела не оголять. Обратите внимание на комплекты типа шорты + рубашка или мини-юбка + блузка с рукавами. Как и в предыдущей рекомендации, здесь тоже наилучшим образом сработают именно однотонные комплекты либо мелкий принт.
4. Вертикаль в аутфите
Например, расстегнутый пиджак или небрежно накинутый плащ нараспашку мгновенно добавят в образ стиля, роста и стройности. Лучше всего в этой рекомендации работают однобортные изделия контрастного с нижнем слоем цвета. Например, удачным и всегда уместным будет сочетание белой футболки и черного пиджака.
5. Изделия вытянутой «прямоугольный» формы
Например, трикотажные платья, сужающиеся к низу. Они не только великолепно подчеркивают формы, но и позволяют казаться выше за счет создания того самого гармоничного силуэта. Как и предыдущие, это правило работает даже с обувью на плоском ходу, не говоря уже о каблуках. Также вы можете использовать для достижения этого эффекта однотонное платье-комбинацию и босоножки того же оттенка.
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