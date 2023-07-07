Дизайнер Антонова: три оттенка в одежде, которые всегда смотрятся дорого
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Цвет — это мощный инструмент коммуникации, способный вызывать широкий спектр эмоций и даже влиять на настроение. Цвет нашей одежды служит сигналом для окружающих, сообщает о нас много интересной информации. Например, в ярких оттенках, таких как желтый и оранжевый, вы кажетесь окружающим счастливее. Оттенки красного могут быть признаком соблазнительности, а синие оттенки помогают бороться со стрессом. Шоколадно-коричневый и угольный помогут вам утвердить свой авторитет, не говоря ни слова. А с помощью каких цветов легче всего собрать наряд на миллион долларов, порталу «Страсти» рассказала дизайнер Валерия Антонова (Утушкина).
Белый
Награда за цвет, который выглядит наиболее дорого, достается...белому. Непрактичность белого цвета — это именно то, что заставляет его выглядеть шикарно и роскошно. Белая одежда существовала с древних времен: от египетских халатов до греческих туник и римских тог. Современные приверженцы белого цвета – невесты, врачи и Папа Римский, которых легко узнать по традиционной одежде.
«Этот цвет хорошо смотрится на любом человеке, независимо от цвета кожи. Белый цвет чрезвычайно универсален. От белых джинсов до белых кроссовок и белых сапог – с ним невозможно ошибиться. Однотонный белый наряд — это современно и круто, но вы также можете освежить его ярким цветом, например, красным шарфом или зеленой сумочкой, чтобы добавить индивидуальности и контраста», - отмечает дизайнер.
Бежевый
Бежевые тона в одежде служат главным источником вдохновения для модниц со всего мира в последние годы. Бежевая одежда из таких материалов, как шерсть, кашемир, лен, шелк и т.д., сделает ваш образ очень дорогим и элегантным. Оттенки этого цвета будут выглядеть модно в любое время года, но осенью бежевый цвет придаст нарядам особенно уместный, теплый и уютный вид.
Кобальтовый синий, ультрамарин
Синий цвет никогда не выходит из моды, а кобальтовый и ультрамарин – родственные оттенки этого цвета – являются самыми дорогими. Кстати, они по праву заняли почетное место на модном троне в новом сезоне. Одежда кобальтового цвета выглядит шикарно и изысканно, особенно рубашки и пиджаки. Этот оттенок также подходит всем, независимо от цвета кожи.
Валерия Антонова (Утушкина)
Дизайнер
Интересно, что сама история создания этого оттенка объясняет, почему по сей день он смотрится дорого. Например, Микеланджело не мог позволить себе краски этого оттенка. История гласит, что его картина «Положение во гроб» осталась незаконченной из-за того, что он не смог приобрести ценный пигмент. Рафаэль резервировал ультрамарин для финальных мазков своих работ, а для нижних слоев брал обычный лазурит. Подлинный ультрамарин был настолько дорог, что каждому, кто мог разработать синтетическую альтернативу, был предложен приз и два человека решили эту проблему в 1828 году, создав силикат натрия и алюминия с серой. Изготавливаемый с 1830 года пигмент стал одним из самых популярных цветов в палитрах художников, а затем и в моде.
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