Дизайнер Антонова: три оттенка в одежде, которые всегда смотрятся дорого

Цвет — это мощный инструмент коммуникации, способный вызывать широкий спектр эмоций и даже влиять на настроение. Цвет нашей одежды служит сигналом для окружающих, сообщает о нас много интересной информации. Например, в ярких оттенках, таких как желтый и оранжевый, вы кажетесь окружающим счастливее. Оттенки красного могут быть признаком соблазнительности, а синие оттенки помогают бороться со стрессом. Шоколадно-коричневый и угольный помогут вам утвердить свой авторитет, не говоря ни слова. А с помощью каких цветов легче всего собрать наряд на миллион долларов, порталу «Страсти» рассказала дизайнер Валерия Антонова (Утушкина).

Белый

Награда за цвет, который выглядит наиболее дорого, достается...белому. Непрактичность белого цвета — это именно то, что заставляет его выглядеть шикарно и роскошно. Белая одежда существовала с древних времен: от египетских халатов до греческих туник и римских тог. Современные приверженцы белого цвета – невесты, врачи и Папа Римский, которых легко узнать по традиционной одежде.

«Этот цвет хорошо смотрится на любом человеке, независимо от цвета кожи. Белый цвет чрезвычайно универсален. От белых джинсов до белых кроссовок и белых сапог – с ним невозможно ошибиться. Однотонный белый наряд — это современно и круто, но вы также можете освежить его ярким цветом, например, красным шарфом или зеленой сумочкой, чтобы добавить индивидуальности и контраста», - отмечает дизайнер.

Бежевый

Бежевые тона в одежде служат главным источником вдохновения для модниц со всего мира в последние годы. Бежевая одежда из таких материалов, как шерсть, кашемир, лен, шелк и т.д., сделает ваш образ очень дорогим и элегантным. Оттенки этого цвета будут выглядеть модно в любое время года, но осенью бежевый цвет придаст нарядам особенно уместный, теплый и уютный вид.