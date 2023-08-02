Как выглядеть моложе с помощью одежды: дизайнер Утушкина назвала 6 способов

Выглядеть моложе своих лет – это вполне выполнимая задача, решение которой предполагает не только использование косметики, средств по уходу за кожей, правильное питание и занятия спортом, но и правильно подобранное сочетание одежды в образе. Как омолодить свой образ с помощью вещей, узнали у дизайнера LERU Валерии Антоновой (Утушкиной).

Костюм

В гардеробе современной женщины, следящей за модой, в обязательном порядке должен быть костюм, который можно назвать универсальной вещью, так как его можно носить на работе, в повседневной жизни, дополнять аксессуарами и создавать новые образы. Дизайнер рекомендует убрать из гардероба модели темных, мрачных оттенков и отдать предпочтение белым, кремовым, пастельно-голубым костюмам, также можно использовать для создания образов костюмы розового, лилового цвета. Перечисленные оттенки позволяют визуально придать свежесть лицу, разнообразить образ, сделав его ярким и насыщенным.

Джинсы

Джинсы – это еще одна универсальная вещь в любом гардеробе, которую можно носить в любом возрасте. Джинсы хорошо подходят для повседневной носки. Оптимальным вариантом, если цель состоит в том, чтобы омолодить себя, являются джинсы актуального кроя. При выборе конкретной модели важно учитывать особенности фигуры и модные тенденции.

Платье и ботинки

Такое сочетание дает возможность визуально омолодить образ, в котором будет преобладать легкость и стиль, особенно это актуально в теплое время года. Платья можно носить с ботинками, сандалиями, пиджаками, также прекрасным дополнением к образу станут цепи. В результате получится образ, в котором каждая женщина будет выглядеть моложе.

Сочетание вещей разных стилей в одном образе

Комбинация нескольких стилей – это еще один способ выглядеть моложе. Образ можно дополнять спортивными вещами, в качестве примера можно рассмотреть сочетание худи с юбкой, спортивных штанов с каблуками. Такой способ подойдет тем, кто готов на смелые эксперименты и открыт к новым идеям в создании образа.

Обувь

Каблуки являются неотъемлемой составляющей многих образов, с их помощью можно подчеркнуть женственность.