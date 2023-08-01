5 деталей, которые могут продешевить внешний вид мужчины: мнение стилиста Червовой

Стилист напоминает, что мужчины могут носить следки, которых не видно в кедах или мокасинах, так как в образе с обувью, которая не предполагает ношение носков, их не должно быть видно. «Либо это могут быть высокие носки, подобранные под классические брюки, которые подходят под цвет обуви» , - резюмирует эксперт.

Футболка в обтяжку

«Такая вещь будет дешевить, особенно, если у ее носителя есть небольшой живот. Мужчины часто руководствуются мнением, что если одежда налезла, значит размер подходящий. По факту же, футболки – это такой элемент гардероба, который должен лежать свободно и не обтягивать живот, грудь и плечи» , - отмечает Червова, призывая мужчин не боятся примерять обувь большого размера.

Грязная обувь

По мнению стилиста, совсем неважно, что на вас - кроссовки, туфли или ботинки. Если они неухоженные и грязные, они портят любой, даже самый стильный образ.

Узкая рубашка в обтяжку

«Такие любят носить турецкие мужчины и за ними часто повторяют наши русские мужчины, чтобы продемонстрировать свою мускулатуру. Но это смотрится не очень красиво, когда рубашка обтягивает живот, а пуговицы на ней расходятся» , - заявляет эксперт. Лена Червова советует присмотреться к более свободным и струящимся силуэтам, которые являются универсальными и комфортабельны в носке.

Тонкий джемпер

К выбору джемпера для многослойных образов, когда под ним одеты рубашка или футболка, стоит подойти ответственно, подчеркивает стилист. «Если этот самый джемпер тонкий, рубашка под ним собирается, видно все складки. Все слишком перетянуто и кажется, что этот размер маловат. Поэтому стоит выбирать более плотные джемпера для многослойных образов, а также хороший размер» , - резюмирует эксперт.

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