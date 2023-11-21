Как управлять вниманием аудитории: 5 секретов от эксперта по речи Романовской

В современном мире публичные выступления стали неотъемлемой частью нашей жизни. Навык убедительного выражения своих мыслей и эмоций становится все более востребованным. Однако не всегда слова могут передать все тонкости нашего высказывания. Эксперт по речи и ораторскому искусству Екатерина Романовская рассказала порталу «Страсти», как повысить эффективность своих выступлений с помощью невербальной коммуникации.

1. Мимика как средство передачи эмоций

Мимика лица может сказать гораздо больше, чем тысячи слов. Умение контролировать свое выражение лица и передавать настоящие эмоции позволит заинтересовать аудиторию и вызвать симпатию.

«Постарайтесь записать свое выступление на камеру и проанализировать. Напряжённые мышцы лица и испуганный взгляд не сможет скрыть даже самый презентабельный вид выступающего. Для снятия зажима сделайте артикуляционную гимнастику, если же на нее у вас не остаётся времени, улыбнитесь себе от души, растянув улыбку на все лицо», - советует Романовская.

2. Жесты для подчеркивания ключевых моментов

При использовании жестов в выступлении мы создаем более яркую и запоминающуюся картину для аудитории. Важный момент – не стоит постоянно размахивать руками, как ветряными мельницами, но и прижимать их к туловищу тоже не стоит.

«На несколько секунд максимально напрягите все возможные мышцы тела, а потом резко расслабьтесь и проанализируйте, где остались зажимы», - отмечает эксперт.

3. Регулирование темпа и ритма выступления

Подчеркивание важных моментов и создание пауз с помощью жестов делает выступление более динамичным и интересным для аудитории. Стоит обратить особое внимание на скорость: ни чрезмерная спешка, ни медлительность не порадуют слушателя. Будьте органичны, чувствуйте как тему вашего выступления, так и зрителя, для которого вы раскрываете тему.

4. Постановка внимания аудитории

Можно использовать мимику и жесты, чтобы контролировать внимание аудитории и направлять его. Например, показывая на конкретные объекты или используя указательные жесты, можно сосредоточить внимание на важных деталях. Хорошим методом также является грамотная расстановка пауз.

5. Установление эмоциональной связи с аудиторией

Отражая на своем лице и в движениях то, о чем вы говорите, можно вызвать у зрителей такие же эмоции и настроения, что позволит им глубже погрузиться в выступление и лучше понять его смысл.