Как стресс отражается на финансовом мышлении: мнение психолога Ивановой

Известно, что стресс напрямую влияет на наше психическое и физическое состояние. Однако о том, что перманентное напряжение влияет и на денежную ситуацию, говорят нечасто. Финансовый психолог Наталья Иванова рассказала порталу «Страсти», как функционирует головной мозг человека, находящегося в постоянном стрессе, и как это влияет на успех.

Как стресс влияет на наш головной мозг

По словам специалиста, в момент стресса происходит активация левого полушария, отвечающего за логическое мышление. А правое полушарие, связанное с творческим проявлением, блокируется.

«В стрессовом состоянии психика понимает – если сейчас потерять драгоценные секунды на изобретение нового пути, может наступить гибель человека. Это архаичный способ реагирования. В реальности человек еще совсем недавно переживал такие опасности, например, как ВОВ: еще не прошло и ста лет, что для нашей психики с довольно длительным эволюционным периодом, является уже усвоенным алгоритмом поведения», - поясняет эксперт.

Когда мы попадаем в состояние стресса, у нас идет активация трех способов реагирования, и они влияют на финансовое мышление:

путь замирания

пусть бегства из ситуации

путь нападения.

Путь замирания

Когда мы решаем какую-то финансовую задачу, важно, чтобы мы находились в эмоциональном чувствовании себя. По словам психолога, получить доступ к своей интуиции мы можем только когда у нас активировано именно правое полушарие. Тогда мы можем выбрать, придумать или изобрести самый оптимальный способ, который быстро даст нам квантовый скачок – минуя несколько ходов, мы можем оказаться сразу там, где мы хотели быть в итоге.

«Но в состоянии стресса некоторые люди замирают. Это способ нереагирования, когда мы не принимаем решений, когда нам нужно слиться с окружающим пространством, не выделяться, не высовываться. Конечно, это отражается на наших финансовых показателях как упущенная выгода», - рассказывает Иванова.

Путь бегства из ситуации

Такой способ реагирования как бегство связан со страхом. Это значит, что в момент, когда можно принять какие-либо финансовые решения, у нас активируется страх и мы убегаем из ситуации.