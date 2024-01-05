Как стресс отражается на финансовом мышлении: мнение психолога Ивановой
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Известно, что стресс напрямую влияет на наше психическое и физическое состояние. Однако о том, что перманентное напряжение влияет и на денежную ситуацию, говорят нечасто. Финансовый психолог Наталья Иванова рассказала порталу «Страсти», как функционирует головной мозг человека, находящегося в постоянном стрессе, и как это влияет на успех.
Как стресс влияет на наш головной мозг
По словам специалиста, в момент стресса происходит активация левого полушария, отвечающего за логическое мышление. А правое полушарие, связанное с творческим проявлением, блокируется.
«В стрессовом состоянии психика понимает – если сейчас потерять драгоценные секунды на изобретение нового пути, может наступить гибель человека. Это архаичный способ реагирования. В реальности человек еще совсем недавно переживал такие опасности, например, как ВОВ: еще не прошло и ста лет, что для нашей психики с довольно длительным эволюционным периодом, является уже усвоенным алгоритмом поведения», - поясняет эксперт.
Когда мы попадаем в состояние стресса, у нас идет активация трех способов реагирования, и они влияют на финансовое мышление:
путь замирания
пусть бегства из ситуации
путь нападения.
Путь замирания
Когда мы решаем какую-то финансовую задачу, важно, чтобы мы находились в эмоциональном чувствовании себя. По словам психолога, получить доступ к своей интуиции мы можем только когда у нас активировано именно правое полушарие. Тогда мы можем выбрать, придумать или изобрести самый оптимальный способ, который быстро даст нам квантовый скачок – минуя несколько ходов, мы можем оказаться сразу там, где мы хотели быть в итоге.
«Но в состоянии стресса некоторые люди замирают. Это способ нереагирования, когда мы не принимаем решений, когда нам нужно слиться с окружающим пространством, не выделяться, не высовываться. Конечно, это отражается на наших финансовых показателях как упущенная выгода», - рассказывает Иванова.
Путь бегства из ситуации
Такой способ реагирования как бегство связан со страхом. Это значит, что в момент, когда можно принять какие-либо финансовые решения, у нас активируется страх и мы убегаем из ситуации.
В моей практике много историй, когда я провожу денежные вебинары, и человек, который уже оплатил свое участие, по какой-то причине не может на него попасть, как будто происходит избегание тех шагов, которые могут привести к благополучным финансовым последствиям.
Наталья Иванова
Финансовый аналитик, психолог
Путь нападения
Третий способ — агрессия, нападение. По словам психолога, мы как будто находимся на спусковом крючке, готовы агрессивно отреагировать, хотя на самом деле ситуация не дает нам такого повода. Конечно, в этот момент страдает наша коммуникация. Когда мы можем продать себя, продать свои услуги, свои возможности, то вместо этого включаем агрессивную позицию и нарушаем контакт с другим человеком.
Вместо заключения
Стресс не просто отражается на нашем финансовом мышлении, но и напрямую оказывает влияние на наш финансовый результат. Чтобы избавиться от стресса, есть много различных способов. Но я рекомендую самый главный способ, который позволяет навсегда уходить из стрессовых состояний, - это развитие эмоционального интеллекта, заключила Наталья Иванова.
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