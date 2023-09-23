Как поставить речь и дикцию самостоятельно: 5 простых упражнений от композитора Анохина
© Freepik
Правильная дикция подразумевает способность четко и внятно произносить звуки родного языка, грамотно выстраивая их в слова и предложения. Однако подобными талантами обладают далеко не все. Между тем четкая дикция требуется не только телеведущим и комментаторам, но и всем, чья профессиональная деятельность предполагает общение. Певец и композитор Алекс Анохин рассказал порталу «Страсти», как добиться четкой дикции с помощью простых упражнений.
Помните о разминке
Сделайте глубокий вдох, а затем произнесите «тпр» (словно хотите остановить лошадь). Мысленно досчитайте до шести, а потом завершите упражнение. Повторите пять-шесть раз.
Также очень эффективно регулярное повторение определенных сочетаний гласных и согласных звуков, которые помогут отработать четкую дикцию:
• бги-пки, бка-пка;
• вздри-фстри, вздры-фстры;
• гкру-хкру, гкра-хкра;
• стри-зтри, стро-зтро.
Повторяйте вслух каждый из приведенных примеров по пять раз для проработки артикуляционного аппарата и разминки языка.
Читайте с карандашом
Зажмите карандаш между зубов и начинайте читать какой-либо текст в течение пяти минут. Теперь уберите предмет и продолжите чтение без него. Заметили, что теперь ваше произношение стало более четким и внятным? Данное упражнение отлично «прокачивает» артикуляционный аппарат, а самое приятное заключается в том, что практиковаться подобным способом можно в любое удобное для себя время.
Алекс Анохин
Певец, композитор
Кроме карандаша вспомогательным инструментом могут стать орехи, как у героини Ирины Муравьевой в советском кинофильме «Карнавал».
Освойте скороговорки
Скороговорки являются самым простым и в то же время эффективным способом улучшить свою дикцию и проработать произношение определенных звуков, поясняет Анохин. При проговаривании заданных фраз помните, что вы должны говорить, не теряя логики. Не стоит гнаться за скоростью, поскольку на начальных стадиях обучения важно сосредоточиться на четкости и внятности произношения.
Тренируйте диафрагму
Тренировка диафрагмы требуется не только профессиональным певцам, но и людям, мечтающим освоить четкую дикцию, поскольку именно она позволяет нам произнести фразу до конца, не сбившись с дыхания и не проглотив окончание. Итак, сделайте глубокий вдох, а затем начните тянуть любой гласный звук до тех пор, пока хватает сил. Примерно через тридцать секунд возьмите более высокую ноту, чтобы ваш голос стал тонким. Повторите это упражнение по очереди со всеми гласными звуками в русском языке.
Время от времени записывайте себя
Чтобы оценить результат и проработать определенные проблемы, записывайте свою речь на видео. Это может быть выученный монолог, импровизированное обращение к публике или просто чтение книги. Делайте акцент на моментах, которые нужно подтянуть: проглатывание окончаний, недостаток воздуха при произношении, обилие ненужных междометий и так далее.
«Если хотите получить беспристрастную оценку, обратитесь к третьим лицам, которым доверяете. Вероятно, что именно они услышат в звуковом файле моменты, которые вы упускаете из виду», - заключил специалист.