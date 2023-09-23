Как поставить речь и дикцию самостоятельно: 5 простых упражнений от композитора Анохина

Кроме карандаша вспомогательным инструментом могут стать орехи, как у героини Ирины Муравьевой в советском кинофильме «Карнавал».

Освойте скороговорки

Скороговорки являются самым простым и в то же время эффективным способом улучшить свою дикцию и проработать произношение определенных звуков, поясняет Анохин. При проговаривании заданных фраз помните, что вы должны говорить, не теряя логики. Не стоит гнаться за скоростью, поскольку на начальных стадиях обучения важно сосредоточиться на четкости и внятности произношения.

Тренируйте диафрагму

Тренировка диафрагмы требуется не только профессиональным певцам, но и людям, мечтающим освоить четкую дикцию, поскольку именно она позволяет нам произнести фразу до конца, не сбившись с дыхания и не проглотив окончание. Итак, сделайте глубокий вдох, а затем начните тянуть любой гласный звук до тех пор, пока хватает сил. Примерно через тридцать секунд возьмите более высокую ноту, чтобы ваш голос стал тонким. Повторите это упражнение по очереди со всеми гласными звуками в русском языке.

Время от времени записывайте себя

Чтобы оценить результат и проработать определенные проблемы, записывайте свою речь на видео. Это может быть выученный монолог, импровизированное обращение к публике или просто чтение книги. Делайте акцент на моментах, которые нужно подтянуть: проглатывание окончаний, недостаток воздуха при произношении, обилие ненужных междометий и так далее.

«Если хотите получить беспристрастную оценку, обратитесь к третьим лицам, которым доверяете. Вероятно, что именно они услышат в звуковом файле моменты, которые вы упускаете из виду», - заключил специалист.