Как стать бортпроводником: самая красивая стюардесса России поделилась опытом

Что нужно сделать, чтобы стать бортпроводником? Как авиакомпания отбирает подходящих для этой должности сотрудников? Достаточно ли иметь привлекательную внешность или всё-таки профессия бортпроводника не такая романтичная, как может показаться на первый взгляд? Узнали у обладательницы титула «Самая красивая бортпроводница России» Алёны Писаревой (Глуховой).

По словам стюардессы, самый тяжелый этап после отправки резюме и собеседования, это прохождение врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК).

«Что мы только не делали… нас и на центрифуге крутили, и разного рода анализы мы сдавали, что только у нас не спрашивали психологи… У меня были проблемы со зрением, незначительные, но я переживала, что меня из-за этого не возьмут, но всё сложилось благополучно», - рассказывает Алёна Писарева.

Она подчеркивает, что согласно Трудовом кодексу РФ дискредитировать кого-либо по внешним признакам авиакомпания не имеет права, но еще на этапе собеседования кандидата могут развернуть и не допустить до прохождения ВЛЭКа без объяснения причин. Тех же, кто успешно проходит врачебно-летную экспертную комиссию, отправляют на курс бортпроводников, который длится три месяца.

«Каждый день с утра до вечера мы изучали очень много информации. Это и сервис, и само воздушное судно внутри и снаружи, оборудование, которое есть в самолёте, и психологические аспекты, связанные с человеческим фактором, и знание документов авиакомпании, и как проводить эвакуацию. Всё, что связано с безопасностью, всё, что связано с оборудованием, мы учили каждый день с утра до вечера», - рассказывает Алёна.

Кроме того, обучение проводится также на макетах, максимально приближенных к реальным самолетам. На них бортпроводники учатся проводить эвакуацию через аварийные выходы, в том числе в бассейне, «чтобы понимать, как сохранять тепло, если вдруг ты оказался в воде». Оценивают знание английского и умение плавать. «По результатам экзамена уже определяли, кто проходит на стажировку», - поясняет стюардесса.

О том, почему бортпроводникам нужно постоянно повышать квалификацию и за что их могут оштрафовать, читайте в нашем материале.