Как справиться с одиночеством в новогодние праздники: отвечает психолог

Психолог Юлия Зотова рассказала о том, как справиться с чувством одиночества в Новый год. Она дала эксклюзивный комментарий порталу «Страсти».

В новогоднее время года, когда многие отмечают праздники с близкими, те, кто чувствует себя одиноким, могут столкнуться с эмоциональным напряжением. Вот несколько практических рекомендаций от психолога.