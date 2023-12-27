Как справиться с одиночеством в новогодние праздники: отвечает психолог
Психолог Зотова дала пять советов тем, кто чувствует себя одиноко в Новый год.
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Психолог Юлия Зотова рассказала о том, как справиться с чувством одиночества в Новый год. Она дала эксклюзивный комментарий порталу «Страсти».
В новогоднее время года, когда многие отмечают праздники с близкими, те, кто чувствует себя одиноким, могут столкнуться с эмоциональным напряжением. Вот несколько практических рекомендаций от психолога.
План действий. Разработайте подробный план для новогодних праздников. Учтите в нем разнообразные занятия, которые приносят радость – от чтения и слушания музыки до творческих хобби. Запланируйте заранее прогулки, спортивные развлечения, походы в театр или кино, обязательно попробуйте заняться чем-то новым для себя. Это поможет вам наполнить вечера смыслом и увлечься чем-то приятным.
Виртуальное общение. Воспользуйтесь технологическими возможностями для общения с близкими. Виртуальные встречи и видеозвонки создадут ощущение присутствия и связи с теми, кого вы цените.
Создание праздничного настроения. Украсьте свое пространство, приготовьте вкусную праздничную еду и наслаждайтесь атмосферой. Вложите усилия в создание уюта, даже если вы одни.
Волонтерство. Проведите время, помогая другим. Поучаствуйте в организации праздника для детей сирот или пожилых людей вместе с благотворительными фондами. Такая деятельность принесет удовлетворение и поспособствует новым знакомствам.
Обратитесь за поддержкой. Если одиночество становится трудным испытанием, не стесняйтесь обратиться за поддержкой к психологу. Помощь профессионала поможет вам справиться с негативными чувствами и вернуть вкус к жизни.
«Запомните, что забота о себе важна в любое время года. Новогодние праздники могут быть особенно сложными, но с правильным подходом вы можете создать для себя положительный и запоминающийся опыт».
Юлия Зотова
Психолог