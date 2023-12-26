Как не потратить весь бюджет на новогодние подарки: отвечает бизнес-эксперт Кузнецова
Бизнес-эксперт Кузнецова раскрыла, как купить новогодние подарки и не разориться.
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Можно ли осознанно подойти к выбору подарков на Новый год и сохранить свои сбережения? Основатель проекта «ФиНБорд» Ольга Кузнецова рассказала «Страстям», как подготовиться к празднику и не остаться на мели после того, как ажиотаж утихнет.
Без подарков представить новогодние праздники невозможно. Красочные витрины, сияющие огни и милые сувениры на память — все манит, привлекает и не оставляет шанса уйти без очередной покупки, ценность которой потеряется через несколько дней. Многие люди так увлекаются, что покупают товары в кредит или рассрочку — сумма не выглядит страшной, ведь можно расплатиться в течение нескольких месяцев. О чем желательно не забывать? Праздники закончатся и все вернутся в привычные будни: счета, продукты, оплата детских обедов и кружков. Хаотичная трата денег вряд ли приведет к приличным накоплениям или комфортной жизни без долгов.
Есть отличная и проверенная в бизнесе система фондирования, которую при желании можно применять в каждой семье с совершенно любыми доходами. Чтобы не тратить в порыве деньги в предпраздничной суете или в период распродаж, нужно создавать фонды-конвертики на различные нужды, мечты и какие-то желания. Это позволит структурировать доходы, расходы и не копить долги из-за необдуманных импульсивных шагов.
Ольга Кузнецова
Разработчик уникальной IT-системы финансового планирования и анализа, эксперт в области автоматизации бизнеса, основатель проекта «ФинБорд»
Принцип системы достаточно простой — самое сложное в ней привыкнуть к новому способу планирования бюджета. Если все деньги находятся в одной «кубышке», то границы почувствовать невозможно. А если все разложено по конвертам, то в рамках этого бюджета можно комфортно жить, накапливать сбережения и радовать себя запланированным шопингом. Весь полученный доход важно распределять по определенному правилу (в процентном соотношении) на обязательные нужды семьи, но всегда 1% оставлять просто так. Эта «заначка» кладется в конверты-мечту — создать их можно столько, сколько хочется и назвать по своему желанию: «на сюрпризы детям», «новую сумку», «на то, что захочу внезапно» и т. д. Эта будет некая подушка безопасности и надежный способ покупать то, что нужно и хочется, не «занимая» денег в неприкосновенном фонде семьи.
Когда создание фондов-конвертиков входит в привычку, деньгами распоряжаться намного легче, — говорит Ольга. — Нет импульсивных и необдуманных трат, есть возможности, от которых отталкивается человек. И, кстати, на спонтанные покупки деньги тоже всегда находятся! Потому что есть четкое планирование, накопления, представление о том, на что можно потратить сейчас, а с чем лучше подождать. Важно укладываться в ту сумму, которая есть и не брать «взаймы» в другом конверте, чтобы смысл системы фондирования не потерялся. Такое бережное и структурированное отношение к финансам заметно упрощает жизнь.
Ольга Кузнецова
Разработчик уникальной IT-системы финансового планирования и анализа, эксперт в области автоматизации бизнеса, основатель проекта «ФинБорд»
Лайфхаки:
— Откладывать покупки на последние дни нельзя — так в суете вы рискуете потратить последние деньги. Если не успели подготовить подарки заранее, надо выделить время в последние выходные перед праздником. Составить список приблизительных покупок и обязательно сравнить цены — в магазине, маркетплейсах и т. д. Иногда в соседнем отделе будет то, что нужно, но по более выгодной цене;
— Не залезайте ради подарков в свой «неприкосновенный запас». Семейная финансовая подушка не должна страдать от мимолетного желания удивить и порадовать близких чем-то неожиданным и дорогим;
— Если планируются посиделки с друзьями, где есть дети, можно сделать общий подарок — ведь это Новый год! Отличным вариантом будет настольная игра, сертификат на кулинарный мастер-класс, экскурсию или квест;
— Не забывайте про подарки, сделанные своими руками. Вместе с детьми можно испечь имбирное печенье, сделать домашнюю гранолу или залить сухофрукты и орехи медом. Красивая баночка или упаковка и приятный новогодний подарок готов!
— Список тех, кому нужно сделать подарок не должен быть бесконечным. Некоторым можно вручить небольшой презент или сладкий подарок — набор конфет или красочный имбирный пряник;
— На будущее можно придумать конвертик «новогодние подарки» и распоряжаться накопленной за год суммой так, как захочется.