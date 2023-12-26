Как не потратить весь бюджет на новогодние подарки: отвечает бизнес-эксперт Кузнецова

Лайфхаки:

— Откладывать покупки на последние дни нельзя — так в суете вы рискуете потратить последние деньги. Если не успели подготовить подарки заранее, надо выделить время в последние выходные перед праздником. Составить список приблизительных покупок и обязательно сравнить цены — в магазине, маркетплейсах и т. д. Иногда в соседнем отделе будет то, что нужно, но по более выгодной цене;

— Не залезайте ради подарков в свой «неприкосновенный запас». Семейная финансовая подушка не должна страдать от мимолетного желания удивить и порадовать близких чем-то неожиданным и дорогим;

— Если планируются посиделки с друзьями, где есть дети, можно сделать общий подарок — ведь это Новый год! Отличным вариантом будет настольная игра, сертификат на кулинарный мастер-класс, экскурсию или квест;

— Не забывайте про подарки, сделанные своими руками. Вместе с детьми можно испечь имбирное печенье, сделать домашнюю гранолу или залить сухофрукты и орехи медом. Красивая баночка или упаковка и приятный новогодний подарок готов!

— Список тех, кому нужно сделать подарок не должен быть бесконечным. Некоторым можно вручить небольшой презент или сладкий подарок — набор конфет или красочный имбирный пряник;

— На будущее можно придумать конвертик «новогодние подарки» и распоряжаться накопленной за год суммой так, как захочется.