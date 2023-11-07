Как сохранить зрение в век высоких технологий: отвечает офтальмолог

Работа за компьютером и постоянное использование гаджетов воздействует на наши глаза. Офтальмолог и профессор Игорь Азнаурян в беседе с порталом «Страсти» рассказал о том, как сохранить зрение в век высоких технологий.

«С собой ничего не сделаешь! Если есть проблемы, правильно назначить очки для компьютера и все. А то, что касается детей – да, нужно, чтобы они меньше использовали смартфоны и планшеты, только для дела. И использовали компьютеры с большим экраном, обязательно сидя за столом. Ни в коем случае не лежа, не во время еды. Планшеты и смартфоны способствуют тому, что у детишек развивается близорукость», – поделился врач.

Специалист рассказал, как правильно работать за компьютером.

«В позе сидя, на достаточном расстояние, и работать себе спокойно. Это про взрослых. А школьникам чисто по работе и для учебы. Детям, слава Богу, так много не задают, чтобы целый день сидеть, с утра до ночи за компьютером. А в игрушки играть – я не советую», – рассказал Азнаурян.

Офтальмолог отметил, что малышам лучше не давать гаджеты. Каждый родитель принимает решение самостоятельно, но лучше не приучать ребенка к смартфонам, пока он еще слишком маленький. Также он предупредил, что читать в темноте действительно очень вредно.

«Конечно! В темном помещении тяжело глазам! Это правда, они больше напрягаются», – пояснил специалист.

Полное интервью с профессором Игорем Азнауряном можно прочитать здесь.