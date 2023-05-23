Как сохранить спину здоровой: 5 советов офисным сотрудникам
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Современный офисный работник проводит большую часть времени за компьютером, что может привести к различным проблемам со здоровьем, включая боли в спине. Чтобы их избежать, необходимо следить за своим телом и принимать профилактические меры. Специалист по физической реабилитации Евгения Филиппова рассказала и показала нам, как сделать так, чтобы спина беспокоила как можно меньше.
1. Держите осанку
Правильная осанка — это ключевой фактор для здоровья вашей спины. Увы, сознательно ее контролировать можно лишь считанные минуты. Скорее всего, увлекшись работой, вы вновь примете позу «креветки». Старайтесь как можно чаще делать перерывы, вставать, поворачивать корпус, сидя на стуле, или разгибаться, используя его спинку.
2. Создайте удобное рабочее место
Использование эргономичной мебели — еще один важный фактор для здоровья спины. Стул лучше выбирать с регулируемой высотой и подлокотниками, чтобы уменьшить нагрузку на спину и шею. Стол должен соответствовать вашему росту и позволять работать без напряжения.
Также стоит купить на стул надувную балансировочную подушку. Она помогает избежать боли в спине за счет того, что таз всегда находится на нестабильной поверхности, прокачиваются мышцы-стабилизаторы и меняется питание области таза и поясницы.
3. Делайте упражнения для спины
ЛФК — это не что-то из советского союза. Лечебная физкультура и укрепляющие упражнения — первая линия терапии всех проблем опорно-двигательного аппарата. Регулярные упражнения для спины могут помочь вам сохранить ее здоровой.
«Вы сможете быть более выносливыми в статических положениях, сидя за рабочим столом. Обязательно сочетайте силовые тренировки на укрепление мышц с упражнениями на подвижность позвоночника. Ведь многие проблемы начинаются там, где тело теряет свои амплитуды движения», - подмечает специалист по физической реабилитации.
4. Следуйте за глазами
Удивительно, но глаза помогают снимать напряжение с мышц спины и шеи. Ведь работая за компьютером, вы чаще смотрите вниз, и голова уезжает вперед. Попробуйте простое упражнение:
• Сядьте ровно, возьмите карандаш и вытяните его перед собой на вытянутую руку параллельно полу.
• Зафиксируйте взгляд на кончике карандаша и начните вращать голову влево и вправо, не отводя от него глаз.
• Повторите то же самое с наклонами головы вперед и запрокидыванием ее назад. Тонус мышц шеи и спины тесно связан с состоянием глаз. Повторяйте эти упражнения по 15–20 раз в течение рабочего дня через каждые 3–4 часа.
5. Снижайте стресс
Боль — это мультифакторный компонент. И очень часто долгая механическая боль от слабости мышц или повреждений застревает в нервной системе.
«Стресс может привести к напряжению в спине и проблемам со здоровьем. Постарайтесь снизить его уровень, выполняя упражнения на релаксацию, такие как йога или медитация. Старайтесь высыпаться и соблюдать регулярное питание», - подчеркивает Евгения Филиппова.
И шестой бонусный совет.
Внедрите для себя простое правило на каждый день — делать хотя бы одно упражнение с утра в качестве зарядки.
Правильные привычки начинаются с малого, но именно они помогут сохранить здоровье вашей спины.
Упражнения на рабочем месте на стуле:
• разгибания с помощью спинки;
• вращения корпуса, сидя на стуле;
• наклоны.