Как сохранить спину здоровой: 5 советов офисным сотрудникам

2. Создайте удобное рабочее место

Использование эргономичной мебели — еще один важный фактор для здоровья спины. Стул лучше выбирать с регулируемой высотой и подлокотниками, чтобы уменьшить нагрузку на спину и шею. Стол должен соответствовать вашему росту и позволять работать без напряжения.

Также стоит купить на стул надувную балансировочную подушку. Она помогает избежать боли в спине за счет того, что таз всегда находится на нестабильной поверхности, прокачиваются мышцы-стабилизаторы и меняется питание области таза и поясницы.

3. Делайте упражнения для спины

ЛФК — это не что-то из советского союза. Лечебная физкультура и укрепляющие упражнения — первая линия терапии всех проблем опорно-двигательного аппарата. Регулярные упражнения для спины могут помочь вам сохранить ее здоровой.

«Вы сможете быть более выносливыми в статических положениях, сидя за рабочим столом. Обязательно сочетайте силовые тренировки на укрепление мышц с упражнениями на подвижность позвоночника. Ведь многие проблемы начинаются там, где тело теряет свои амплитуды движения», - подмечает специалист по физической реабилитации.