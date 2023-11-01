Как сэкономить в поездке на отдых: 5 лайфхаков от турагента Гажиенко

Как начать путешествовать без особого ущерба для бюджета? Турагент Тариел Гажиенко рассказал порталу «Страсти» о пяти действенных лайфхаках, с помощью которых можно существенно сократить траты, насладиться отдыхом в желаемом месте и получить долгожданные эмоции от знакомства с новой культурой.

Выбирайте не сезон

Рассмотрите вариант полета в страну, где на данный момент не совсем туристический сезон, советует эксперт. При этом важно угадать со временем, чтобы вы могли комфортно отдохнуть и насладиться местностью.

«Например, летом в Эмиратах температура может подняться до 45 градусов жары. Но местные отели иногда предлагают скидку до 80% на проживание в этот период. Если вы хотите простой отельный отдых, особо не выходя из территории заведения, рассмотрите такой вариант экономии», - рекомендует Гажиенко.

Или, например, в сезон дождей в Таиланде скидки на проживание могут достигать до 60%. При этом, дождь обычно не идет дольше часа, поэтому вы также сможете спокойно отправиться на прогулку или экскурсии по локации.

Отправляйтесь за эмоциями

Этот лайфхак подойдет тем, кто привык думать, что гостиницы за границей — это всегда дорого. Не привязывайтесь к статусу отеля. Выберите не самый дорогой вариант, но в красивом месте. Сделайте акцент именно на получении эмоций от знакомства с архитектурой или природой, а не на количестве звезд отеля. Если не можете самостоятельно подобрать место отдыха, посоветуйтесь с турагентом.

Отдыхайте компаниями

Рассмотрите вариант совместного отдыха с компанией друзей или семьями. Особенно хорошо это работает для поездок в Азию — Вьетнам, Бали, Таиланд и т.д. Порой выгоднее снять большую виллу на несколько семей, чем арендовать 3 отдельных номера в отеле, подчеркивает турагент.