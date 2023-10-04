Как с помощью квантовой психологии избавиться от одиночества: мнение психолога Васильевой

В стремительно меняющемся мире у людей все меньше находятся время и внутренний ресурс на создание и поддержание отношений. Квантовый психолог и сооснователь Ассоциации Квантовых Специалистов Наталья Васильева рассказала порталу «Страсти», как что такое квантовая психология и как она поможет раз и навсегда расстаться с одиночеством.

Что такое квантовая психология и как она помогает решить проблемы одиночества и отношений?

Квантовая психология основана на самых последних научных открытиях и базируется на том факте, что сознание (подсознание) человека носит волновой характер, влияя на квантово-волновую активность мозга и, как следствие, на объекты материального мира. Грубо говоря – это научное объяснение того, что мысли материальны.

«Основное отличие квантовой психологии от обычной в том, что при работе с пациентом мы не делаем упор на его прошлом, не погружаемся в его боль и прошлый травматический опыт, а фокусируемся на будущем, при этом отдавая дань уважения прошлому», - отмечает Васильева.

По ее словам, проблема заключается в том, что люди не умеют эффективно проектировать свое будущее. Мы часто понимаем, откуда мы хотим уйти, представляем себе свою точку А, но не знаем как выглядит наша точка Б вследствие особенностей работы нашего автоматического мозга. Человек в тупике. Чтобы выбраться из него, нужно ответить на следующие вопросы: что я буду делать вместо страдания и проблем? Как я буду создавать свою свободную, счастливую, наполненную жизнь? «Квантовая психология благодаря научным данным о развитии мозга и сознания помогает решить эти вопросы», - отмечает эксперт.

Какие психологические барьеры и паттерны мешают людям избавиться от одиночества?

По моему мнению, избавиться от одиночества мешает давление прошлого и страх перед будущим, отмечает эксперт. Задайте себе вопрос: неужели вы действительно готовы из-за этого прошлого лишить себя счастливой, наполненной жизни? Ответ очевиден. Уважайте свое прошлое, отпускайте его и идите дальше. А на будущее ответьте себе честно на следующие простые вопросы: сделают ли отношения меня лучшей версией себя? Что я смогу дать себе и миру, находясь в отношениях? Какой партнер мне в этом поможет?

Если вы испытываете трудности с ответом на них, значит вам нужно еще время, чтобы сформировалась достаточная мотивация, и это нормально, поясняет психолог.

Квантовая психология и любовь. Как психология помогает настраивать отношения с партнером.

Например, вы поссорились с мужем утром, а вечером, когда оба вернулись с работы, вы реагируете так же: дуетесь, уходите в негатив, культивируете старые обиды. Вы застряли в старых энергиях. Это замкнутый круг.