Как россиянин с синдромом Дауна пробежал 10 км по ночному Петербургу

29 июня в Санкт-Петербурге состоялся легендарный забег со знаковым для города названием «Белые ночи». Участникам забега предложили две дистанции на выбор: 10 км и 42,2 км, проходившие через исторический центр Северной столицы. В мероприятии принял участие 27-летний россиянин с синдромом Дауна Станислав Богданов — ему удалось преодолеть первый маршрут.

Молодой человек занимается бегом на протяжении семи лет. Он постоянно принимает участие и в городских марафонах, полумарафонах, эстафетах. Этим летом россиянин принял участие в забеге «Белые ночи», преодолев дистанцию в 10 км.

Несколько лет назад Станислав стал первым человеком с синдромом Дауна в России, который начал заниматься профессионально лёгкой атлетикой и пробежал на благотворительном забеге пять километров. Молодой человек входит в состав сборной Москвы по футболу, увлекался цирковым искусством, брейк-дансом, побывал на Килиманджаро, в Катаре и Швейцарии.

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