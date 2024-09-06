Покорить Килиманджаро и преодолеть дистанцию Дуатлона: на что способны люди с синдромом Дауна

Молодой человек постоянно принимает участие и в городских марафонах, полумарафонах, эстафетах. Этим летом он пробежал по ночному Петербургу на забеге «Белые ночи», преодолев дистанцию в 10 км.

В детстве Стас увидел, как ребята в парке танцуют брейк-данс, и он очень захотел повторить их движения. Тогда не было секций для людей с синдромом Дауна. Мама купила сыну диски для домашнего обучения. В Москве пластичного мальчика заметили и пригласили сняться в ролике ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна, и видео стало вирусным в Сети.

Спортивное развитие помогло ему совершить то, что, казалось бы, невозможно для особенных людей — покорить вулкан Килиманджаро в Танзании.

Альпийские луга, лианы и обезьяны

В 2019 году благотворительный фонд совместно с «Лабораторией Касперского» организовал необычную акцию для людей с ментальным особенностями. Двое атлетов с синдромом Дауна, бегун с ДЦП и воспитанник детского дома поднялись на самую высокую гору Африки. За их восхождением все желающие следили в режиме онлайн. В преодолении 5 тысяч метров им помогли тренеры, врач и волонтеры.

Килиманджаро для экспедиции выбрали не случайно. Этот красивый вулкан не требует специальной альпинистской подготовки — забраться на гору могут даже новички и пожилые люди. Стоит лишь потренироваться пару месяцев перед стартом, чтобы развить свою выносливость.

В первые дни ребята поднимались бойко и проходили по 10 км в день. Природа постепенно менялась и становилась похожей на инопланетную. Участники экспедиции увидели обезьян, раскачивающихся на лианах, дождевые леса постепенно сменились рощами с альпийскими лугами.

Ближе к высоте 4 тыс. метров пейзаж утрачивает зеленые краски. Кругом песок, камни, огромные валуны и пустота — напоминает Марс. К третьей ночевке на 4 700 метрах у всех начинается горная болезнь. Одному из особенных атлетов, Степану, становится так плохо, что приходится отказаться от дальнейшего подъема. Но Стас пока держится бодро и продолжает путь.

Не хватило 500 метров до вершины

Впереди самый тяжелый отрезок пути — осталось преодолеть всего 1,5 км, чтобы оказаться на один из самых красивых вулканов мира. Путь занимает около 12 часов. Но эти шаги оказались самыми сложными в жизни участников группы. В полночь их настиг ледяной дождь и пронизывающий ветер — двигались очень медленно и каждые полчаса проверяли уровень пульса у ребят. На высоте в 5 300 метров Стасу стало совсем плохо: он уже с трудом шел, засыпал на ходу, пару раз чуть не упал. Рядом были гиды, готовые поймать участников группы в любой момент, но ради безопасности парня отправили вниз. До вершины он не дошел всего лишь 500 метров…

Когда я спросила у Стаса, что было сложнее всего в этом восхождении, он ответил: «Не дойти до вершины». В этот момент молодой человек начал эмоционально говорить, его слова сбивались… Настолько он расстроился из-за того, что покорил Килиманджаро не до конца, но это не помешало Стасу поставить абсолютный рекорд для людей с синдромом Дауна.