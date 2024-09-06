Как российский спортсмен с синдромом Дауна впервые преодолел спринт триатлона

В 2023 году 17-летний москвич Умед Мамадкулов стал первым человеком с синдромом Дауна, покорившим спринт триатлона. Юноша преодолел дистанцию в 25,75 км за 2 часа 19 минут и 46 секунд в гонке Ironstar Sprint Triatlon Sochi. Рекорд особенного атлета попал в «Реестр рекордов России». В разговоре с сайтом «Страсти» мама Умеда рассказала, как ее сыну удалось достичь таких результатов.

Молодой человек начал заниматься триатлоном в 15 лет, и уже через год отправился на первые соревнования. В 2022 году он преодолел дистанцию по дуатлону 25,1 км за 1 час 35 минут 13 секунд. Соревнования на море, к сожалению, отменили из-за шторма, что очень расстроило парня.

Спустя год сбылась мечта Умеда — он стал первым человеком с синдромом Дауна, прошедшим все три этапа соревнований на Ironstar Sprint Triatlon Sochi.

Узнав о рекорде юноши, его родные пришли в восхищение, а родители ощутили в душе огромную гордость за особенного сына.

«Мне говорили, что Умеда послали в наказание, а я считаю наоборот — он мой ангел, — рассказала мама юноши. — Я горжусь своим сыном. И всем родителям особенных детей хочу посоветовать не отчаиваться, верить в своих детей, следить, чтобы их не обижали, и никогда не сидеть сложа руки. Все зависит только от нас, но вера, поддержка, любовь и регулярные занятия творят чудеса».

Подробное интервью с мамой Умеда о увлечениях спортсмена, достижениях и планах читайте по ссылке.