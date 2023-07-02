Как развивать бизнес в кризис: эксперт по продвижению бренда Коновалова назвала 6 инструментов

В последние несколько лет кризис затронул в той или иной степени каждого из нас. Он коснулся всех аспектов экономики, причем пострадали не только крупные компании, но и средний и малый бизнес, владельцы которого изо всех сил пытаются найти новые способы удержаться на плаву. Эксперт по продвижению личного и коммерческого бренда Катерина Коновалова поделилась с порталом «Страсти» идеями о том, как развить бизнес в кризис.

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По словам эксперта, Telegram предоставляет возможность простым способом делиться новостями о своих продуктах и услугах, взаимодействовать с теми, кто за ними следит. Канал может быть отличным способом оставаться на связи с вашей целевой аудиторией, выстраивать доверительные отношения с ней посредством живого общения и полезных экспертных статей, гайдов, профессиональных лайфхаков.

Взаимодействуйте со СМИ

Средства массовой информации играют важную роль в повышении узнаваемости компаний, укреплении доверия к ним. Важно как можно больше взаимодействовать с ними при развитии бренда.

Чем больше положительных отзывов вы получите от новостных изданий, тем лучше это будет для общих усилий по брендингу.

Общайтесь в чатах и на форумах

Общение дает клиентам возможность задавать вопросы о продуктах или услугах без необходимости каждый раз писать представителям службы поддержки.