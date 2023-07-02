Как развивать бизнес в кризис: эксперт по продвижению бренда Коновалова назвала 6 инструментов
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В последние несколько лет кризис затронул в той или иной степени каждого из нас. Он коснулся всех аспектов экономики, причем пострадали не только крупные компании, но и средний и малый бизнес, владельцы которого изо всех сил пытаются найти новые способы удержаться на плаву. Эксперт по продвижению личного и коммерческого бренда Катерина Коновалова поделилась с порталом «Страсти» идеями о том, как развить бизнес в кризис.
Заведите Telegram-канал
По словам эксперта, Telegram предоставляет возможность простым способом делиться новостями о своих продуктах и услугах, взаимодействовать с теми, кто за ними следит. Канал может быть отличным способом оставаться на связи с вашей целевой аудиторией, выстраивать доверительные отношения с ней посредством живого общения и полезных экспертных статей, гайдов, профессиональных лайфхаков.
Взаимодействуйте со СМИ
Средства массовой информации играют важную роль в повышении узнаваемости компаний, укреплении доверия к ним. Важно как можно больше взаимодействовать с ними при развитии бренда.
Чем больше положительных отзывов вы получите от новостных изданий, тем лучше это будет для общих усилий по брендингу.
Общайтесь в чатах и на форумах
Общение дает клиентам возможность задавать вопросы о продуктах или услугах без необходимости каждый раз писать представителям службы поддержки.
Если вы будете размещать информацию регулярно, люди могут возвращаться просто потому, что знают — в этих группах всегда будет обсуждаться что-то интересное. И аудитория обязательно будет приходить к вам за пользой, а значит к вашему бренду будет формироваться доверительное отношение на психологическом уровне.
Катерина Коновалова
Эксперт по продвижению личного и коммерческого бренда, основатель PR агентства ITS ME
Дарите своим клиентам бонусы
Все клиенты любят получать что-то приятное в дополнении к приобретенной услуге или продукту. Так почему бы не давать им бонусы? Если вы, к примеру, кондитер и кто-то заказывает у вас торт, Коновалова советует сделать покупателю комплимент в виде бесплатного кейк-попса или эклера. Это покажет ваше отношение к клиенту – что для вас он дорог и ценен. Клиент, в свою очередь, обязательно напишет положительный отзыв или расскажет о ваших услугах своим друзьям и знакомым.
Поддержание фирменного стиля бренда
Лучшим подходом при разработке любого вида фирменного стиля является последовательность. Это означает сохранение одинаковых элементов дизайна на всех платформах (веб-сайт/социальные сети/печать), чтобы люди могли сразу узнать, кто вы и чем занимаетесь, без необходимости долгих поисков. Ваш фирменный стиль должен стать четкой ассоциацией с вашим брендом у клиента. Это помогает создать доверие между потребителями и компанией.
Обратитесь за помощью к PR-специалисту по связям с общественностью
Профессионалы понимают, как можно увеличить продажи, дать бренду максимальную известность при минимальных затратах. PR-специалист составит грамотный антикризисный план для вашего бренда, распишет стратегию продвижения и в короткий срок поможет вывести ваш бренд на новый уровень узнаваемости.
«Что ж, для многих бизнесменов и экспертов кризис может показаться непреодолимым вызовом. Но, следуя вышеперечисленным советам любой предприниматель, даже в трудном 2023 году, без проблем обеспечит себе успех», - заключила Катерина Коновалова.
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